Películas que representaron mal una cultura: el director de 'Moon Knight' criticó 'Wonder Woman'

'Sex and the City' siempre tuvo ligada a la moda, pero en el afán de mostrar la alta costura, hicieron algo que muchos no perdonaron, y eso fue montar una escena donde un grupo de mujeres revelan que estaban a la moda con prendas de diseñador, las cuales esconden debajo de sus niqabs y burkas, obviamente eso no fue nada realista.