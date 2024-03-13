'Kung Fu Panda 4': Los 5 Furiosos sí aparecen en la película, pero no como lo imaginas

Video 'Pollitos en fuga' era mucho más oscura de lo que recuerdas: está basada en aterradores hechos reales

‘Kung Fu Panda 4’ se estrenó en Estados Unidos el pasado 8 de marzo, mientras que en México lo hará este 14 de marzo.

'Kung Fu Panda 4' dejó al final una sorpresa para los fanáticos de la franquicia. Imagen DreamWorks

¿Aparecen Los 5 Furiosos en ‘Kung Fu Panda 4’?

Meses atrás, Universal Pictures presentó los pósters y el tráiler oficial de la nueva película de la franquicia, destacando el nuevo viaje de Po a punto de convertirse en Guía Espiritual, por lo que deberá elegir a un nuevo Guerrero Dragón.

Los fanáticos de la franquicia, que comenzó en 2008, se dieron cuenta de la ausencia de Mantis, Grulla, Mono, Tigresa y Víbora, quienes conforman un grupo llamado Los 5 Furiosos y fueron entrenados por el Maestro Shifu antes de que Po se convirtiera en el Guerrero Dragón, incluso el panda tiene sus figuras de acción en la primera película.



¡Zona de spoilers!

A continuación contamos datos sobre la cuarta película que podrían ser considerados como spoilers, así que lee bajo tu propio riesgo.

Alerta de spoilers Imagen Vix



Al inicio de la película, cuando Po está inaugurando el nuevo restaurante de sus padres, explica que Los Furiosos 5 están en diferentes misiones, haciendo mención de que Mantis incluso ya tiene una pareja y está evitando que se lo coman, ya que eso hacen las criaturas de su especie.



Después de que Po elige a Zhen como la nueva Guerrera Dragón, parece que la película termina ahí, pero de inmediato comienza a sonar la versión de ‘Baby One More Time’ de Tenacious D, agrupación conformada por Jack Black y Kyle Gass, para mostrar el entrenamiento de este nuevo personaje.

En ese momento, vemos en pantalla a Tigresa, Mantis, Grulla, Mono y Víbora, quienes aparecen para medir las habilidades de Zhen.

Aunque la secuencia es muy corta, nos deja claro que Los 5 Furiosos estarán presentes junto a Zhen si es que el estudio pretende hacer nuevas películas o series a partir de este filme.

¿Qué otros personajes de ‘Kung Fu Panda’ están de regreso en la cuarta película?

La Camaleona desea el báculo de Po para acceder al mundo de las almas y traer de vuelta a los maestros de Kung-Fu que ha vencido Po a lo largo de la historia, con la única intención de robarles su talento para las artes marciales.

Tras lograr su objetivo, La Camaleona trae de vuelta a Tai Lung, el villano de la primera película, Shen, el pavorreal que atacó una aldea de pandas y separó a Po de su familia, y Kai, el anti-héroe de la tercera película que convirtió al Maestro Oogway en una pieza de jade, al igual que al resto de los 5 Furiosos, excepto Tigresa, quien advierte a Po sobre el peligro que se avecina.

Kung Fu Panda 4 Imagen DreamWorks