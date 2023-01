‘School of Rock’ podría tener secuela: así se ve su elenco 20 años después (uno falleció)

Dewey era interpretado por el actor Jack Black, quien ha construido una fuerte carrera en Hollywood. Ha participado en otras películas, como ‘Nacho Libre’, ‘The Holiday’, ‘Kung Fu Panda’ (que puedes ver en ViX+, el servicio de streaming premium de ViX+) o ‘Jumanji: Welcome to the Jungle’. Además, sigue demostrando su pasión por el rock.