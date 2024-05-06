Los rugidos del T-Rex de 'Jurassic Park' fueron creados con los sonidos de este tierno animal

Video Los errores de 'Jurassic Park' que pocos notaron: desde CGI hasta incoherencias en la trama

Fue en 1993 que llegó a los cines ‘Jurassic Park’, una película que mostró lo que pasaría si se pudieran traer de nuevo a la vida diversas especies de dinosaurios para tenerlas de exhibición, como un zoológico.

A pesar de los impedimentos tecnológicos de dicha época, el director Steven Spielberg armó un excelente equipo para recrear a los dinosaurios, pero un reto se presentó, ¿cómo sonaban estos animales si solo se conocía su forma gracias a sus restos óseos?

Así se crearon los sonidos de los dinosaurios de ‘Jurassic Park’

En el mundo cinematográfico, el rugido del Tyrannosaurus rex (T-Rex) es tan reconocible como su imponente figura, cuyo sonido fue creado de una combinación ingeniosa de grabaciones de animales reales.

T-Rex en la película 'Jurassic Park' (1993). Imagen Universal Pictures



El científico y creador digital Joel Cabezas, @chilean_birds en Instagram, compartió en su red social un fragmento de una entrevista con Gary Rydstrom, diseñador de sonido, quien reveló que uno de los sonidos de este dinosario se creó a partir de un koala.

“En el zoológico de San Francisco, me preguntaron si quería grabar un sonido de un koala y pensé que sería lindo, un pequeño chillido. Pero, en realidad, los koalas hacen este gruñido profundo que usamos para el T-Rex, no tenía idea de que un koala sonara así”, expresó.

‘Jurassic Park’, innovando la calidad del sonido

De acuerdo con la información del sitio CBR, ‘Jurassic Park’ presentó una experiencia única al público al ser la primera película con Digital Theatre System (DTS). Debido a la alta exigencia de la producción, el sonido de los dinosaurios era algo clave, ya que no solo debían verse aterradores, también debían inspirar miedo con solo escucharlos.

Sin datos científicos precisos sobre cómo sonaría realmente un T-Rex, Rydstrom recurrió a la creatividad. Pasó meses grabando sonidos de animales reales, buscando ruidos inusuales y fascinantes. La clave no solo estaba en mezclar los sonidos, sino también en ajustar las frecuencias para lograr un efecto impactante.

“Una de las cosas divertidas en el diseño de sonido es tomar un sonido y hacerlo más lento. Se vuelve mucho más grande”, dijo.

Así, combinó el chillido de un elefante bebé, el gorgoteo de un caimán y el gruñido de un tigre. Los elementos de baja frecuencia provinieron del caimán, mientras que los de alta frecuencia se tomaron del pequeño elefante. El resultado fue un rugido que nadie había escuchado antes y que forma parte de la historia del cine, ya que dicho sonido fue usado para otras películas de la franquicia.