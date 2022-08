Olivia Newton-John rechazó ser Sandy en ‘Vaselina’: así fue como John Travolta la convenció

El legado de Olivia Newton-John en el cine es amplio, pero su carrera como actriz se vio marcada, sin lugar a duda, por su participación en ‘Vaselina’. Sin embargo, la cantante había rechazado en un inicio el papel de Sandy Olsson: te contamos los detalles.

¿Por qué Olivia Newton-John no quería ser Sandy en ‘Vaselina’?



Cuando Allan Carr, guionista de ‘Vaselina’ se acercó con Olivia Newton-John para proponerle que interpretara el papel de Sandy, la actriz no estaba segura de querer hacerlo.

Esto se debía, entre otras razones, a que Olivia había participado recientemente en otra película, que también era un musical, la cual no había tenido el éxito que le hubiese gustado. Así lo reveló la actriz en un podcast de Mamamia’s No Filter en 2018:

“Hice una película en Inglaterra en los años 60 llamada ‘Tomorrow’, que era un musical... y no fue un gran éxito... Así que estaba muy nerviosa por hacer otra película, y particularmente un musical, porque mi música, mi carrera estaba despegando, así que tenía que estar convencida porque no quería cometer otro error”.



Otro de los fuertes motivos por los que la actriz se negaba a ser Sandy Olsson en la película de 1978 que se convirtió en todo un clásico, se debió a que la actriz no se sentía cómoda interpretando a un personaje mucho menor que ella. Cuando le propusieron el papel, la cantante tenía 29 años, mientras que Sandy tendría alrededor de 17 en ‘Vaselina’.

“Le dije (a John Travolta) bueno, sabes qué, estoy un poco nerviosa por interpretar a [un] 17 [años]'. Tenía 29 años. Y cuando miro hacia atrás ahora, no sé de qué estaba preocupada..."



Cabe destacar que John Travolta, coestrella de la película, tenía 23 años en ese entonces, lo cual aumentaba las dudas de Olivia Newton-John para aceptar el papel de Sandy.

La actriz no paraba de crear nuevas excusas y razones para no ser parte de ‘Vaselina’. Incluso apeló a su acento australiano para no aparecer en ella:

“Se me ocurrieron todas las excusas del mundo por las que no podía interpretar a [Sandy] y una de ellas era que no podía hacer un acento estadounidense. Así que me devolvieron la llamada y me dijeron: 'Está bien, te haremos un australiano'. Y creo que funcionó muy bien para el papel”.

Así fue como John Travolta convenció a Olivia Newton-John de ser Sandy en ‘Vaselina’



De acuerdo con el director del casting de ‘Vaselina’, Joel Thurm, en entrevista con People el pasado 9 de agosto de 2022, seleccionar a Olivia Newton-John como Sandy para ‘Vaselina’ fue “muy fácil”. Confesó que el principal responsable de esta decisión fue nada más y nada menos que John Travolta.

"John ya estaba preestablecido, y John me preguntó: '¿Qué piensas de Olivia?' Dije: 'Ella es maravillosa'. Él dijo: '¿Qué piensas de ella para Sandy? Esa es una gran idea'. Y una vez que John dijo eso, y eso es lo que John quería, detuve cualquier otra cosa".

A pesar de que el equipo de ‘Vaselina’ estaba convencido de que querían a Olivia para interpretar el papel, ella era la única que no estaba segura de hacerlo "Todos querían a Olivia aquí, pero Olivia no aceptó la oferta. Eso es lo importante que hay que saber".

En 2018 en entrevista con Mía Freedman en el podcast de Mamamia’s No Filter, la actriz confesó que el propio John Travolta tuvo que ir hasta la puerta de su casa para convencerla de ser Sandy:

“Enviaron a John [Travolta] a mi casa y ese hermoso hombre vino caminando por la entrada con esos ojos azules brillantes y dijo: 'Tú eres mi elección'. Y él fue muy gentil y tranquilo, y pasamos el día juntos y pasamos el rato con los animales”.



A pesar del gesto que el actor tuvo para convencerla, no fue hasta que hizo una prueba para apreciar cómo se vería personificando a Sandy en ‘Vaselina’ que aceptó el papel:

"Creo que tal vez si hacemos una prueba de pantalla y puedo ver que esto puede funcionar, entonces tal vez lo considere". Así que armaron una prueba de pantalla y así es como realmente todo encajó".



Al respecto, Joel Thurm confesó para People que el hecho de que Olivia pidiese una prueba antes de aceptar el papel solo demostró qué tan inteligente era la cantante:

“Creo que nunca he oído hablar de un caso en el que un actor al que le ofrecieran un papel dijera: 'Quiero verme antes de decir que sí'. Pero así de inteligente era ella".