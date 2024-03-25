¿Qué le pasó a Noah Centineo? Su nueva apariencia preocupa a sus fans

Video Noah Centineo vivió una pesadilla por culpa de su cuerpo: "Fue un tiempo muy oscuro en mi vida"

Desde que llegó a Netflix, Noah Centineo llamó la atención del público y se convirtió en una de las grandes promesas del cine en dicha plataforma, así como uno de los galanes más requeridos, sobre todo después de la película que protagonizó en 2018 y sus secuelas: 'A todos los chicos de los que me enamoré'.

En este filme mostraba la apariencia de un chico extrovertido, sonriente, carismático y fresco. Con un rostro limpio y cabello corto rizado que enamoró a muchas de sus seguidoras. Sin embargo, una nueva fotografía suya en redes sociales con un drástico cambio de imagen ha dado mucho de qué hablar y muchos se preguntan qué está pasando con el actor.

La fotografía de Noah Centineo que preocupó a los fans

Una de las cosas que, sin duda alguna, llama la atención a simple vista del perfil de Instagram de Noah Centineo, es que está vacío, no se encuentra en él ninguna publicación, aunque sí sube a sus historias algunas imágenes, una de las cuales fue la que dio la vuelta al mundo.

En la foto, se muestra con barba, el cabello crecido y una imagen muy descuidada, totalmente diferente al aspecto al que estaban acostumbrados de ver sus seguidores. Además, encima de ella, el actor escribió: "¿Estás bien?", lo cual encendió aún más las alertas.

Noah Centineo apareció también con mirada triste y ojeras, enfundado en una sudadera amarilla de lana con capucha.

¿Cómo reaccionaron los fans a la foto de Noah Centineo?

Los seguidores del actor externaron su preocupación por su nueva imagen, cuestionando si se trataba de que estaba atravesando por algún problema familiar o si se trata de algún cambio de look que requería algún nuevo personaje de su próximo proyecto.

Aunque algunos lo criticaron, incluso hacienco memes al respecto, mientras otros de sus seguidores lo apoyaron.

"Gracias al cielo nunca me gustó Noah Centineo", "Ni siquiera se ve tan mal debajo de esa barba desagradable", "¿Qué le pasó a Noah Centineo?", "¿Jugó Jumanji y se quedó atrapado en la selva o qué ha pasado?", "Descuidan un segundo al Noah Centineo y el man se fue en yolo", "No importa cómo se vea Noah Centineo, él fue el amor de mi vida de chica y lo será siempre", "¡Este es el Noah Centineo que sugirieron en X que fuera el próximo James Bond!", "Me da cringe", "Ese no es Noah Centineo", "¿Es para un nuevo papel o sólo se quedó sin dinero?", "Me hizo llorar verlo así", "Esta horrible foto de Noah Centineo hace parecer guapo al novio de Selena Gomez", escribieron algunos en X (antes Twitter).

¿Por qué fue este repentino cambio de look de Noah Centineo?

Aunque no se sabe a ciencia cierta, algunos medios de comunicación infieren que se trata del aspecto que tomó para una nueva producción que se encuentra grabando desde inicios de año: un filme llamado 'The Greatest Disaster in Cinema History', una alocada comedia sobre un director que es secuestrado por un actor para ver el mundo, donde Noah es uno de los protagonistas.

Otras pistas apuntan a que está grabando la segunda temporada de su serie 'The Recruit'.