La serie de época que será tu nueva obsesión, si eres fan de 'Bridgerton' (está en Prime Video)

Si ya terminaste de ver ' Bridgerton' y tu corazón te pide a gritos otra historia romántica, entonces 'My Lady Jane' de Prime Video es para ti. Si disfrutas este tipo de tramas llenas de romance, con toques de intriga y encantadores personajes, esta serie te va a enganchar.

Basada en la novela del mismo nombre y escrita por Cynthia Hand, Brodi Ashton y Jodi Meadows, 'My Lady Jane' presenta una trama que desafía las convenciones históricas.

Ambientada en una versión alternativa a los acontecimientos de la dinastía real inglesa de los Tudor, la historia gira en torno a Lady Jane Grey, quien en la realidad fue reina de Inglaterra por un breve período antes de ser ejecutada.

En esta reinterpretación Jane no enfrenta su trágico destino, sino que se ve envuelta en una lucha por el poder y la supervivencia.

El drama cuenta la vida de una adolescente obligada a casarse con un extraño y cuya vida toma un giro inesperado después de la muerte de su primo el rey Eduardo VI, pues ella es la siguiente en la lista de sucesión y tiene que tomar el trono.

Las cosas comienzan a ponerse feas para ella cuando, además de asumir las responsabilidades de su nuevo cargo, tiene que enfrentarse a María I, la legítima heredera de la corona.

'My Lady Jane', además de mezclar hechos históricos con ficticios, combina humor, acción y romance, los ingredientes perfectos para mantenerte pegada a la historia.

¿Quiénes actuán en 'My Lady Jane'?

Emily Bader, quien interpreta a Lady Jane Grey, está acompañada por Edward Bluemel quien da vida Guildford Dudley, y por Jordan Peters como el rey Eduardo, actores que dan vida a este drama histórico.

La serie, creada por Gemma Burgess y coproducida por Meredith Glynn, cuenta con la dirección de Jamie Babbit, conocida por su trabajo en ‘Only Murders in the Building’ protagonizada por Selena Gomez, Steve Martin y Martin Short.

¿Quién fue Jane Grey?

Jane Grey, conocida históricamente como Juana I de Inglaterra, fue una figura controvertida cuyo breve reinado y trágico final la convirtieron en un símbolo de la historia inglesa.

Considerada una de las mujeres, en esa época, más inteligentes y cultas de su tiempo reinó por 9 días, y durante su breve mandato le hizo frente a una disputa política sobre quién sería el heredero definitivo del trono de una Inglaterra desestabilizada.