‘Amigos imaginarios’: ¿La nueva película de Ryan Reynolds tiene escena post-créditos?

Comienzan los grandes estrenos de Hollywood para ir al cine en familia. Este fin de semana ha llegado a las salas de cine la película ‘Amigos imaginarios’ (‘IF’ en Estados Unidos), la nueva película escrita y dirigida por John Krasinski, a quien recordamos por su trabajo en ‘The Office’ y ‘Un lugar en silencio’.

Antes del estreno de ‘Deadpool 3’, Ryan Reynolds protagoniza ‘Amigos imaginarios’

Previo al estreno de ‘Deadpool & Wolverine’, una de las películas más esperadas de este año, Ryan Reynolds llega a la pantalla grande con ‘Amigos imaginarios’, una historia para toda la familia.

A continuación vienen algunos spoilers de la película, así que lee bajo tu propio riesgo.

<b>Advertencia: El texto a continuación contiene spoilers</b> Imagen VIX

En ‘Amigos Imaginarios’, una niña llamada Bea está de regreso en el departamento de su abuela debido a que su padre será operado. Como pasó parte de su infancia en dicho lugar por el tratamiento de cáncer de su madre, se percata que tiene el don de ver a los amigos imaginarios que los adultos dejaron atrás al crecer, intentando reconectarlos nuevamente con sus creadores con la ayuda de Cal (Reynolds).

'Amigos imaginarios' se estrenó en México el 16 de mayo, mientras que en Estados Unidos llega a los cines este 17 de mayo Imagen Cortesía Paramount Pictures

¿’Amigos imaginarios’ tiene escena post-créditos’?



Al terminar la película no hay una escena post-créditos, pero sí colocaron un homenaje a uno de los actores.

Louis Gossett Jr. prestó su voz a Lewis en 'Amigos imaginarios' ('IF') Imagen Getty Images/Paramount Pictures



La secuencia final es un homenaje al actor Louis Gossett Jr., quien falleció en marzo de 2024. La escena presenta momentos de la película del actor como el Oso Lewis, a quien prestó su voz en la versión en inglés, junto con un In Memorium.

¿Vale la pena ver ‘Amigos imaginarios’?

La película es una opción ideal para ver en familia, ya que hay secuencias en las que conectará mejor con los niños y otras que incluso podrían hacer llorar a los adultos.

Gracias a las excelentes actuaciones de Ryan Reynolds y Cailey Fleming (a quien vimos como Judith en ‘The Walking Dead’), nos presenta un viaje lleno de nostalgia a la infancia, a defender lo que amamos, dejar volar nuestra imaginación y creer en nosotros mismos sin importar la edad.

Blue es interpretado por Yordi Rosado y Steve Carell en las versiones en español e inglés respectivamente en 'Amigos imaginarios' ('IF') Imagen Cortesía Paramount Pictures



La cinta tiene momentos tanto dramáticos como cómicos, además de que la animación de todos los amigos imaginarios es increíble, de verdad parece que fueron los niños quienes crearon a estos personajes tan entrañables.

Si vas a ver su versión en español, Yordi Rosado y Angélica Vale forman parte del doblaje de dos de los amigos imaginarios principales, Blue y Blossom respectivamente, y lo hacen muy bien, dando algunos toques especiales de humor para los latinos.