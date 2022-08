Margot Robbie habló de su primera escena íntima con Leonardo DiCaprio: se tomó tres tequilas

Gracias a su rol en la película ‘Barbie’, la actriz Margot Robbie es parte de los actores mejor pagados de Hollywood, pero los desafíos en su carrera llegaron desde un comienzo, cuando en 2013 la australiana apareció en ‘The Wolf of Wall Street’.

Esta película del director Martin Scorsese fue la plataforma con la que Margot Robbie se dio a conocer en Hollywood a sus 23 años. Interpretó a Naomi Lapaglia, la sensual y joven novia de Jordan Belfort (Leonardo DiCaprio).

Su papel llamó la atención de la industria y a partir de ahí protagonizó grandes películas como ‘Focus’, ‘Suicide Squad’, ‘I, Tonya’, ‘Once Upon a Time in... Hollywood’ y ‘Birds of Prey’.

Pero su participación en ‘The Wolf of Wall Street’ no fue sencilla para Robbie, pues tuvo que grabar escenas íntimas y aparecer sin ropa a cuadro, algo que nunca había hecho en su carrera.

Margot Robbie y su primera escena íntima en el cine con Leonardo DiCaprio



La australiana compartió cámara con el experimentado Leonardo DiCaprio en la película. Al interpretar a su segunda esposa, sabía que tenía que grabar una escena íntima con él, lo cual la tenía asustada.

Confesó que casi no tuvo tiempo para preparase mentalmente y filmar la escena, así que cuando llegó al set estaba temblando y se sentía desconfiada, contó en entrevista para The New York Times en diciembre de 2013.

“Mi primera escena atrevida fue estar parada bajo la puerta, totalmente desnuda. Así que eso fue como sumergirse sin aviso. Y yo estaba petrificada. Llegué a trabajar esa mañana y estaba temblando, muy asustada y me decía ‘no puedo hacer esto’".



Pero para poder calmar sus nervios antes de realizar la escena de sexo, dijo que un miembro de la producción se apiadó de ella y le ofreció algo de “coraje liquido”, pues le ofreció tomar tequila, aunque fueran las 9 de la mañana.

“Me tomé tres tragos de tequila, me quité la ropa e hice la escena, y estaba bien. Realmente me ayudó a evitar que me temblaran las manos y me dio un pequeño impulso de confianza”.



Después de que los nervios se pasaron y Robbie tenía que empezar a filmar la escena bajo el pórtico de una puerta, el director Martin Scorsese le permitió usar una bata, pero ella insistió en aparecer sin ropa porque eso es lo que haría su personaje.

Margot Robbie se arrepintió de una escena íntima con Leonardo DiCaprio

Asimismo, otra de las escenas íntimas de la película que grabó con DiCaprio no fue tan satisfactoria para ella e incluso le confesó a The Daily Beast el 12 de julio de 2017 que se arrepiente de hacerla.

En la película Naomi y Jordan tienen relaciones sobre una montaña de dinero, pero al usar billetes hechos con papel la actriz sufrió varias cortaduras en su espalda.

"Tuve un millón de cortaduras de papel en la espalda por todo ese dinero. No es tan glamoroso como parece. Si alguien alguna vez planea tener sexo encima de una pila de dinero: no lo hagan. O tal vez el dinero real es un poco más suave, pero el dinero falso es como papel, y cuando me levanté de la cama, me di la vuelta para buscar mi bata y todos se quedaron boquiabiertos y dijeron: ‘Parece como si te hubieran azotado un millón de veces. Tu espalda está cubierta de mil rasguños’”.