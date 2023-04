Ya sabemos cómo lucen las hermanas de Ariel en 'La Sirenita': sus looks desatan nueva polémica

El estreno ya está muy cerca de la nueva película de 'The Little Mermaid' y poco a poco se han presentado a sus personajes y quién los interpreta . Tal es el caso de las hermanas de Ariel (Halle Bailey) que también saldrán en el ‘live action’.

Pero, así como en el caso de la protagonista, sus seis hermanas en el filme de Disney tendrán algunos cambios de sus contrapartes animadas, pues su imagen y hasta sus nombres no serán los mismos.

Gracias a imágenes oficiales en el sitio de la tienda Target, los juguetes y libros de arte oficiales de Disney es que se ha revelado cómo lucirán las hermanas de Ariel en la película 'The Little Mermaid'.

En la nueva entrega sus nombres ahora son Mala, Karina, Indira, Perla, Tamika y Caspia. Incluso el libro ‘The Little Mermaid: Guide to Merfolk’ ofrece una descripción de cada una de ellas.

Tamika (Sienna Who), con su gran peinado afro, es la que luce escamas más coloridas entre sus hermanas, pues los colores azules amarillos y naranjas cubren su cuerpo. De su personalidad se especifica que es la mas ruda y fuerte.