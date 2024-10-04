Margaret Qualley no mostró su busto real en 'La sustancia', ¿cómo consiguieron esas curvas?

Video Colin Farrell tarda 4 horas para transformarse en el Pingüino: Así es el proceso de maquillaje

En las últimas semanas, la película, 'La Sustancia' ha dado de qué hablar debido a sus escenas de terror corporal y recientemente, la actriz Margaret Qualley reveló un dato interesante sobre las escenas de desnudo que realizó en ella.

¿De qué se trata 'La Sustancia'?

La historia tiene como protagonista a Demi Moore en el papel de Elisabeth Sparkle, una actriz que cuenta con uno de los programas de ejercicios televisivos más populares. Sin embargo, es despedida por el director del estudio bajo la excusa de que, a sus 50 años, ya no atraerá la atención del público, al ser considerada una "mujer vieja".

Ante esta situación, Elisabeth se siente atraída por la oportunidad que le ofrece un misterioso medicamento llamado La Sustancia, el cual, al inyectarlo, le permite renacer temporalmente como una hermosa joven de veintitantos años, interpretada por Margaret Qualley.

Después de probarlo, decide alternar entre pasar una semana con su cuerpo normal y otra con su nueva apariencia, buscando equilibrar su vida, pero pronto comienza a experimentar una serie de terribles efectos secundarios.

Imagen Getty Images y MUBI

Margaret Qualley confiesa cómo logró el cuerpo ideal en 'La Sustancia'

Ante la popularidad de la cinta, las personas están elogiando en redes sociales la belleza de Margaret, y ella confesó que no todo lo que se ve en pantalla es real, ya que explicó que en las escenas donde aparece con el busto descubierto, realmente no es su cuerpo.

En una reciente entrevista con el portal 'The Sunday Times', la actriz reveló que trabajó con un equipo de maquillaje prostético para lograr el aspecto adecuado para la película y que su busto real nunca aparece en escena.

"Desafortunadamente, no existe una poción mágica para los senos, así que tuvimos que pegarlos. Coralie (la directora) encontró un equipo protésico increíble para dotarme con el pecho de mi vida, pero no el de mi vida".



De acuerdo con el diario 'Los Angeles Times', las prótesis utilizadas en 'La Sustancia' fueron creadas por el maquillador francés Pierre Olivier Persin, quien es un experto y ha participado en otras cintas de Hollywood.