Jim Carrey se arrepiente de protagonizar una de sus películas más populares (y no es 'Sonic')

Video Jim Carrey fue insoportable en 'El Grinch': hasta provocó que una persona renunciara

Durante 43 años de carrera artística, Jim Carrey tuvo la oportunidad de interpretar grandes personajes en la pantalla grande, desde la comedia como ‘Ace Ventura’ y ‘Una pareja de idiotas’, como el drama ‘Eterno resplandor de una mente sin recuerdos’.

En 2013, Jim Carrey se arrepintió de protagonizar una película debido a la violencia que presentaba. Imagen Getty Images

Jim Carrey se arrepintió de protagonizar ‘Kick-Ass 2’

Fue en 2010 que Aaron Taylor-Johnson y Chloë Grace Moretz protagonizaron ‘Kick-Ass’, una película con clasificación solo para adultos debido a la cantidad de escenas violentas que tiene.

En la cinta, Aaron Taylor-Jonhnson se convierte en Kick-Ass, un superhéroe sin poderes que se enfrenta a un jefe criminal junto a Hit-Girl (Chloë Grace Moretz), una niña que ha entrenado para combatir todo tipo de amenazas.

Al ser todo un éxito, Universal Pictures estrenó la secuela ‘Kick-Ass 2’ en 2013, la cual fue opacada en Estados Unidos, por una tragedia: un tiroteo escolar.

Fue el 14 de diciembre de 2012 que Adam Lanza mató a 26 personas en la escuela primaria Sandy Hook en Newtown, Connecticut, antes de dispararse a sí mismo. Este acontecimiento marcó de manera significativa al actor, quien no dudó en expresar su opinión en su cuenta de X en junio de 2013.

“Hice Kick-Ass un mes antes de Sandy Hook y ahora, con toda mi conciencia, no puedo soportar ese nivel de violencia”, escribió en Twitter en junio de 2013, antes del estreno previsto de la película.

Protagonistas de la película 'Kick-Ass 2' Imagen Universal Pictures

“Quería pedir disculpas. No me avergüenzo de mi trabajo, pero los acontecimientos provocaron un cambio en mi corazón”, escribió.



El actor que interpreta a Doctor Eggman en la franquicia de ‘Sonic’ compartió que dicho acontecimiento le cambió la idea que tenía de la película, por ello dejó de promocionar el proyecto y es un destacado defensor del control de armas

¿Qué personaje interpreta Jim Carrey en ‘Kick-Ass 2’?

En la cinta dirigida por Jeff Wadlow, Jim Carrey interpreta a Sal Bertolinni, cuyo nombre de justiciero es Coronel Stars and Stripes.

En 'Kick-Ass 2', Jim Carrey interpreta al Coronel Stars and Stripes. Imagen Universal Pictures



Este hombre es un exmafioso que trabaja con los protagonistas para enfrentar a The Motherfucker (interpretado por Christopher Mintz-Plasse). A pesar de su pasado, el Coronel Stars es un cristiano converso que se niega a disparar armas de fuego, lo que añade una capa de complejidad a su personaje, ya que aparece junto a un perro y llevan un bate de beisbol.

Si no has visto la película, lo mejor será que dejes de leer en este momento.

Alerta de spoilers Imagen Vix



El coronel es líder de un equipo de superhéroes llamado ‘Justice Forever’ (Justicia por siempre) que incluye a otros personajes como Battle-Guy (interpretado por Clark Duke) y Night-Bitch (interpretada por Lindy Booth).

En una de las secuencias más importantes, The Motherfucker, quien también conforma a su propio equipo, encara al coronel sobre el paradero de Kick-Ass. Tras obtener la información que quería, el coronel muere en manos de ‘Mother Russia’



La muerte del Coronel Stars and Stripes es un momento impactante y trágico en la película, cuyo sacrificio deja una huella en Kisk-Ass y Hit-Girl.

