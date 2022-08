9 personajes de películas que dejaron 'traumados' a los actores: no podían salir de su papel

Antes de su prematura muerte a causa de una sobredosis, Heath Ledger platicó con el periódico ‘The New York Times', en noviembre de 2017, para promocionar la película ‘I’m Not There’. En esa ocasión también habló sobre su experiencia como el Joker en ‘Dark Knight’, de Christopher Nolan, y reveló que interpretar al villano le había provocado insomnio y sólo dormía dos horas por noche porque no podía dejar de pensar en él.