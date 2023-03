‘Macario’, la película mexicana con Ignacio López Tarso que hizo historia en los Premios Oscar

Entre los latinos nominados a los Premios Oscar 2023 se encuentra Guillermo del Toro. Pero cabe recordar que la comunidad hispanohablante se ha hecho presente en esta celebración desde décadas atrás.

Basta con recordar que ‘Macario’, película protagonizada por Ignacio López Tarso (quien también interpretó personajes emblemáticos en telenovelas), fue la primera cinta mexicana en ser nominada a los Premios Oscar.

‘Macario’, el parteaguas en la carrera de Ignacio López Tarso

‘Macario’ (que puedes ver gratis y en español en ViX) marcó un antes y después en la carrera de Ignacio López Tarso.

Anteriormente el actor había formado parte del elenco de otras películas, como ‘Sonatas’, ‘El hambre nuestra de cada día’, ‘La estrella vacía’, e incluso ‘Nazarin’ del reconocido director Luis Buñuel.

Pero ‘Macario’ llegó a cambiarlo todo en su vida. En entrevista con el programa ‘El minuto que cambió mi destino’, López Tarso contó que originalmente estaba planeado que Pedro Armendáriz interpretara el papel protagónico de la película.

Debido a que tenía compromisos profesionales en Europa, Armendáriz no pudo aceptar dar vida al personaje de Macario, un campesino humilde harto del hambre y de la pobreza.



Fue entonces cuando Ignacio López Tarso se abrió paso como la opción ideal para estelarizar la película dirigida por Roberto Gavaldón. Después de hacerla, la carrera del primer actor no hizo más que despegar:

“Mi carrera de cine se inicia con ‘Macario’, no cabe duda. Yo había hecho ya otras cosas en cine que no valen la pena mencionar, pero de ‘Macario’ en adelante mi vida en el cine cambia totalmente. De ‘Macario’ en adelante me empiezan a caer muy buenas oportunidades, expresó el histrión para 'El minuto que cambió mi destino' en 2020.

‘Macario’, la primera película mexicana en ser nominada a los Premios Oscar



‘Macario’ se estrenó el 9 de junio de 1960, justo cuando la Época de Oro del cine mexicano había llegado a su fin. En este sentido, esta cinta protagonizada por Ignacio López Tarso surgió como una luz en medio de la oscuridad para la industria.

Basta con decir que se convirtió en la primera película mexicana en ser nominada a los Premios Oscar, en la categoría de Mejor Película Extranjera.

Fue en la edición número 33 de estos prestigiosos premios cuando 'Macario' compitió contra otras producciones extranjeras de calidad, como ‘El manantial de la doncella’ de Ingmar Bergman, ‘El noveno círculo’ de France Štiglic, La Vérité de Henri-Georger Clouzot, Kapò de Gillo Pontecorvo. Finalmente Bergman se llevó el premio.



Pero ‘Macario’ fue aclamada en otros eventos además de los Premios Oscar. Estuvo nominada a la Palma de Oro en el Festival de Cannes, ganó los Premios Círculo de Escritores de Cine en 1963, e Ignacio López Tarso se llevó el galardón al mejor actor en el Festival Internacional de Cine de San Francisco.

Fue hasta 2019, con 'Roma' de Alfonso Cuarón', que una película mexicana ganó el Premio Oscar a la Mejor Película Internacional. Pero 'Macario' y todo el equipo detrás de la película serán recordados siempre como parte indiscutible de la historia del cine.

