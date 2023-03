Así luce elenco de ‘I Know What You Did Last Summer’ a 26 años: una conoció a esposo en el set

La película de terror ‘I Know What You Did Last Summer’ además de darle reconocimiento en Hollywood a Sarah Michelle Gellar, le permitió conocer al futuro padre de sus dos hijos.

Ahora, a 26 años del estreno de ‘Sé lo que hicieron el verano pasado’ (por su nombre en español), te presentamos qué ha sido del elenco de este ‘slasher’ dirigido por Jim Gillespie en 1997.

Jennifer Love Hewitt, es Julie James en ‘I Know What You Did Last Summer’

Jennifer Love Hewitt fue sexualizadas desde pequeña con solo 10 años cuando comenzó su carrera. Fue en su papel como Julie James que por fin tuvo la oportunidad de mostrar su talento como actriz.

En la película Julie y sus amigos arrollaron a alguien un verano y escondieron el cuerpo, pero un año después un misterioso asesino los persigue, en especial a ella, y con cartas les revela que sabe de su crimen.

Después de la película Jennifer Love Hewitt se volvió muy famosa con apariciones en ‘Can’t Hardly Wait’, ‘Heartbreakers’, ‘The Tuxedo’, ‘If Only’ y la series ‘Ghost Whisperer’, ‘The Client List’ y ‘Criminal Minds’.



La actriz de 46 años desde 2018 es parte del drama ‘9-1-1’ y, de acuerdo con reportes de 'Deadline', 'Variety' y 'The Hollywood Reporter' en febrero de 2023 aparecerá con Freddie Prinze Jr. en una nueva secuela de la saga.

Sarah Michelle Gellar es Helen Shivers en ‘I Know What You Did Last Summer’

Sarah Michelle Gellar, que fue demandada a los 5 años por McDonald's, interpretó a Helen Shivers en la película, quien muere de forma violenta al ser atacada en un callejón entre una pila de llantas.



El éxito de la película no fue lo único bueno que le dejó a Sarah Michelle Gellar, pues en el set conoció a Freddie Prinze Jr. y aunque empezaron solo como amigos, en el 2000 se hicieron novios y desde septiembre de 2002 están casados.

La actriz alcanzó el estrellato el mismo año de la película con ‘Buffy the Vampire Slayer’ y desde entonces se ha mantenido en la industria con papeles que van desde ‘Star Wars: Rebels’, ‘Sex and the City’, hasta ‘Do Revenge’ de Netflix.

El 16 de febrero de 2023, la actriz le comentó a 'Entertainment Tonight' que no iba a aparecer en la secuela que está en producción porque no hay forma de regresar a la vida a su personaje.

“Como le expliqué a (la directora) Jennifer (Kaytin Robinson), estoy muerta. Estoy muerta, muerta. En el hielo. Ella me dijo: '¿Estás segura de que estás muerta?' Y yo así de: 'Está muerta como una jabonera. ¡No tengo cabeza! No se puede escribir para alguien que no tiene cabeza. Estoy muerta.'"

Sarah Michelle Gellar también actuó en la película ‘Possession’, que puedes ver gratis en ViX.

Ryan Phillippe es Barry Cox en ‘I Know What You Did Last Summer’

En el ‘slasher’ adolescente Ryan Phillippe interpreta a Barry, el entusiasta y fuerte novio de Helen, quien además es el de la idea de ocultar el cuerpo que arrollan la noche de su graduación.

Phillippe ya tenía fama antes de la película de terror de 1997, pues apareció en el drama de 1992 ‘One Life to Live’. Entre sus papeles más conocidos están ‘Cruel Intentions’ (1999), ‘Crash’ (2004), Stop-Loss (2008) y ‘The Lincoln Lawyer’ (2011).



Se ha mantenido como actor hasta ahora y con 48 años entre sus más recientes trabajos están ‘Collide’, ‘Summit Fever’, ‘American Murderer’ de 2022, así como ‘The Locksmith’ y ‘Miranda's Victim’ de 2023.

Además, el actor en su vida privada comparte una hija de nombre Ava y un hijo llamado Deacon con su exesposa Reese Witherspoon, de quien se divorció en 2007.

Freddie Prinze Jr. es Ray Bronson en ‘I Know What You Did Last Summer’

Freddie Prinze Jr. en la película hace el papel de Ray Bronson, pero no era la primera opción para el papel y el director Jim Gillespie se lo hacía saber a cada momento.

De acuerdo con lo que Freddie le dijo a 'TooFab' en marzo de 2023, estuvo a punto de renunciar a la actuación porque tuvo una experiencia miserable al grabar la película.



Con el tiempo el actor fue de los galanes de los 90 que no volvimos a ver, pues se le recuerda en ‘She's All That’ y como el apuesto Fred en las películas ‘live action’ de ‘Scooby-Doo’, donde su esposa Sarah Michelle Gellar también actuó.

El actor se alejó un poco de las pantallas y ha tenido apariciones esporádicas como en un episodio de ‘Friends’, la secuela ‘I Still Know What You Did Last Summer (1998), en ‘Happy Valley’ (2012) y ‘Christmas With You’ (2022) de Netflix



Se ha mantenido muy activo como actor de voz para videojuegos y series animadas, con uno de los roles qué más le ha apasionado siendo el del jedi Kanan Jarrus para el programa de animación ‘Star Wars Rebels’.

A sus 46 años, también le dijo a 'TooFab' que por ahora no se han acercado para ofrecerle un papel en la nueva película de la saga y solo ha hablado de la idea con la directora Jennifer Kaytin Robinson.

Anne Heche es Melissa Egan en ‘I Know What You Did Last Summer’

En la película de terror de los 90, Anne Heche tuvo el papel secundario de Missy, la hermana de David Egan, el primer asesinado por Ben y quienes los chicos creyeron que habían atropellado.



La actriz fue conocida por sus papeles en 'Donnie Brasco' (1997), 'Volcano' (1997), 'Six Days, Seven Nights' (1998), 'My Friend Dahmer' (2017) 'Sin Rastro' (2020), 'Chicago P.D. ' (2018-2019) y 'What Remains' (2023).

Heche murió en agosto de 2022 a los 53 años después de sufrir una lesión cerebral en un accidente automovilístico; sin embargo, aún hay películas que grabó y saldrán en el futuro, como ‘Supercell’ y ‘Frankie Meets Jack’.

Johnny Galecki aparece como Max en ‘I Know What You Did Last Summer’

Uno de los actores que pocos recuerdan en la película de terror es Johnny Galecki, quien salió con el papel de Max, muchos años antes de volverse famoso en ‘The Big Bang Theory’.



Galecki ha aparecido en ‘The Opposite Sex’, ‘Bounce’, ‘Vanilla Sky’, ‘Hancock’, ‘In Time’, ‘The Cleanse’, ‘Rings’ y ‘A Dog’s Journey’. Aunque es más reconocido por ser Leonard Hofstadter en ‘The Big Bang Theory’ de 2007 a 2019.

