Las hijas de Tenoch Huerta no creían que fuera actor: las convenció de una graciosa manera

Para lograr un cuerpo de nadador como el de Namor, Tenoch Huerta se sometió a una rutina de ejercicio intensa y logró transformar su físico al de un superhéroe de Marvel.

Pero todo el tiempo que le dedicó a su papel para 'Black Panther: Wakanda Forever' al parecer pasó desapercibido para su familia, porque el actor reveló que sus hijas no le creían cuando les decía que trabajaba como actor.

Tenoch Huerta es de los latinos que están triunfando en Hollywood, pero antes de unirse a Marvel ya tenía años trabajando en la industria, con papeles como en ‘Así del precipicio’ (2006), ‘Días de gracia’ (2011), ‘Blue Demon’ (2016-2017); y ‘Narcos: México’ (2018-2020) de Netflix.

Aun y con una larga lista de proyectos en su haber, sus hijas no estaban convencidas de que en realidad fuera actor, por lo que con el estreno de ‘Black Panther 2’ Tenoch las convenció de una forma muy particular.





Hijas de Tenoch Huerta no le creían que fuera actor y así se los probó

Durante la premiere de ‘Black Panther: Wakanda Forever’ en México el 9 de noviembre de 2022, el actor atendió a las preguntas de los medios de comunicación y contó la anécdota sobre sus hijas.

Tenoch, quien mintió para trabajar en ‘Black Panther 2’, dijo que al ser elegido como Namor en el MCU no pudo contárselo a sus amigos y familiares. Fue hasta que se hizo el anuncio oficial que todos se enteraron, menos sus hijas.

Y es que el histrión mexicano reveló que su hija mayor no creía que su papá fuera actor y menos partícipe en una de las más grandes producciones de Hollywood actualmente.



No fue sino hasta que la mercancía y juguetes oficiales de la película comenzaron a ponerse en venta que Tenoch pudo convencer con el Funko Pop de Namor a la pequeña de que en verdad él se ganaba la vida actuando frente a las cámaras.

“La mayor, hasta que vio el Funko, me creyó que era actor. Porque obviamente no ve mis películas. Me dijo: 'Ah, mira, sí trabajas como actor” .



Como las hijas de Tenoch aún son niñas es entendible que no hayan visto sus películas o series, porque la mayoría donde aparece el mexicano tienen mucha violencia, drogas o temas que no son aptos para menores de edad.





El futuro de Namor dentro del MCU



En una entrevista que Tenoch Huerta le dio a Digital Spy el 8 de noviembre de 2022, el mexicano dijo que el personaje de Namor es muy empático y la gente conectará fácil con él porque su motivación es guiada por la defensa de su gente.

También el actor de 41 años comentó que le encantaría que los fans vean más de Namor en el futuro, aunque no depende de él sino de lo que tenga planeado el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige.