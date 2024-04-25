Guillermo del Toro quería cancelar 'El laberinto del fauno', pero Alfonso Cuarón 'salvó' la película

Video Guillermo del Toro perdió lo que más amaba cuando alcanzó el éxito en el cine

Guillermo del Toro es uno de los directores más reconocidos a nivel mundial por sus historias únicas y personajes emblemáticos. Si bien muchos creerían que el mexicano siempre ha contado con una confianza en sí mismo inquebrantable, resulta que en una ocasión pensó que su película "era tan mala" que no debía salir a la luz, pero un gran amigo suyo le hizo ver lo equivocado que estaba.

Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón: Cómo su amistad salvó 'El laberinto del fauno'

Fue en el año 2018 cuando Del Toro asistió a una entrevista para el canal de YouTube '¿Qué Ver en Movistar Plus?', donde habló sobre su más reciente película en ese entonces, 'La forma del agua'. Después de dar algunos detalles interesantes, el cineasta comentó que varias veces en su carrera ha pensado que alguna de sus películas iba a ser un éxito, pero terminó encontrando un duro fracaso, pero de manera contraria con 'El laberinto del fauno' sintió que no era una buena historia al punto de desecharla.

El ganador del Oscar externó que al tener la cinta finalizada y editada, lista para entregarse y proyectarse, pensó que la cinta ante sus ojos era "impresentable". Para confirmarlo, le pidió a su amigo Alfonso Cuarón que por favor viera 'El laberinto del fauno' y le diera su opinión.

"En el aeropuerto hablando con Cuarón en NY le pregunté si estaba en Nueva York. Le dije "Te voy a enseñar la película porque es impresentable". Voy con el disco duro al hotel Soho, lo conecto a la tele y me bajo al lobby", fue como empezó la anécdota



Al aceptar, Guillermo del Toro esperó ansioso la opinión de su colega que también estudió cine y lo que pasó después lo dejó más que impactado.

"Subo y está Alfonso Cuarón llorando y le dije "¿Es malísima verdad?" y me contesta "Gordo, es buenísima, estás loco".



Fue entonces cuando Del Toro se dio cuenta de que Cuarón estaba conmovido con la historia de Ofelia. Gracias a esa reacción, cambió de opinión sobre su obra, la cual ganó alrededor de 90 millones de dólares en taquilla y de hecho fue la que le dio fama internacional al mexicano, colocándose así como uno de sus trabajos más icónicos.

La anécdota entre ambos salió a la luz por allá del 2015, pero en los últimos años se ha hecho cada vez más popular porque Guillermo la cuenta de vez en cuando en sus entrevistas.

Al darse a conocer este dato curioso en las redes sociales, los internautas no tardaron en quedar maravillados por la amistad entre los dos mexicanos y el apoyo que se han dado durante muchos años.

"Hay que recalcar lo buenos amigos que son, otra persona con envidia o celos le habría dicho que era mala para no verlo crecer como cineasta", "Todos alguna vez tenemos ese sentimiento del impostor y amo que Cuarón lo ayudara sin envidias", "TQM Alfonso Cuarón, el amigo que todos queremos", "Yo solo busco una amistad igual de sincera que la de ellos dos", "Si para él eso se le hizo mala imagínense si la hubiera re hecho de la forma que el dijera "esta película si es buena"" y "La verdadera amistad se ve así", fueron algunos de ellos.

