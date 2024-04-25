Guillermo del Toro

Guillermo del Toro quería cancelar 'El laberinto del fauno', pero Alfonso Cuarón 'salvó' la película

Una de las películas más famosas de Guillermo del Toro pudo no haber salido a la luz porque no pensaba que fuera buena, pero un gran amigo suyo le hizo ver la verdad.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

lili_diaz.jpg
Por:
Lili Diaz.
Video Guillermo del Toro perdió lo que más amaba cuando alcanzó el éxito en el cine

Guillermo del Toro es uno de los directores más reconocidos a nivel mundial por sus historias únicas y personajes emblemáticos. Si bien muchos creerían que el mexicano siempre ha contado con una confianza en sí mismo inquebrantable, resulta que en una ocasión pensó que su película "era tan mala" que no debía salir a la luz, pero un gran amigo suyo le hizo ver lo equivocado que estaba.

Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón: Cómo su amistad salvó 'El laberinto del fauno'

PUBLICIDAD

Fue en el año 2018 cuando Del Toro asistió a una entrevista para el canal de YouTube '¿Qué Ver en Movistar Plus?', donde habló sobre su más reciente película en ese entonces, 'La forma del agua'. Después de dar algunos detalles interesantes, el cineasta comentó que varias veces en su carrera ha pensado que alguna de sus películas iba a ser un éxito, pero terminó encontrando un duro fracaso, pero de manera contraria con 'El laberinto del fauno' sintió que no era una buena historia al punto de desecharla.

El ganador del Oscar externó que al tener la cinta finalizada y editada, lista para entregarse y proyectarse, pensó que la cinta ante sus ojos era "impresentable". Para confirmarlo, le pidió a su amigo Alfonso Cuarón que por favor viera 'El laberinto del fauno' y le diera su opinión.

"En el aeropuerto hablando con Cuarón en NY le pregunté si estaba en Nueva York. Le dije "Te voy a enseñar la película porque es impresentable". Voy con el disco duro al hotel Soho, lo conecto a la tele y me bajo al lobby", fue como empezó la anécdota

Más sobre Guillermo del Toro

Los monstruos más aterradores en las películas de Guillermo del Toro: el hombre pálido es uno
3 mins

Los monstruos más aterradores en las películas de Guillermo del Toro: el hombre pálido es uno

Cine y Series
¿Qué fue de la protagonista de 'El laberinto del fauno'? La película se estrenó hace a 18 años
2 mins

¿Qué fue de la protagonista de 'El laberinto del fauno'? La película se estrenó hace a 18 años

Cine y Series
Guillermo del Toro debuta como actor en ‘Barry’ de HBO: así fue su papel de jefe criminal
3 mins

Guillermo del Toro debuta como actor en ‘Barry’ de HBO: así fue su papel de jefe criminal

Cine y Series
Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón rompieron récords en los Oscar: así pasaron a la historia
3 mins

Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón rompieron récords en los Oscar: así pasaron a la historia

Cine y Series
Guillermo del Toro gana el Oscar a Mejor Película Animada por ‘Pinocchio’: su tierno discurso
2 mins

Guillermo del Toro gana el Oscar a Mejor Película Animada por ‘Pinocchio’: su tierno discurso

Cine y Series
Un perro nominado al Oscar y las derrotas de Disney: los momentos más impactantes de los Premios Oscar
9:28

Un perro nominado al Oscar y las derrotas de Disney: los momentos más impactantes de los Premios Oscar

Cine y Series
¿’Mama’ es hombre? Conoce al actor que interpretó al fantasma de la película de terror
3 mins

¿’Mama’ es hombre? Conoce al actor que interpretó al fantasma de la película de terror

Cine y Series
Premios Oscar 2023, los latinos nominados: Guillermo del Toro y Cuarón se hacen presentes
3 mins

Premios Oscar 2023, los latinos nominados: Guillermo del Toro y Cuarón se hacen presentes

Cine y Series
Guillermo del Toro se lleva un Golden Globe por ‘Pinocchio’: “la animación es cine”
2 mins

Guillermo del Toro se lleva un Golden Globe por ‘Pinocchio’: “la animación es cine”

Cine y Series
Series y películas que no has visto y que deberías maratonear: no recibieron el amor que merecían
8:49

Series y películas que no has visto y que deberías maratonear: no recibieron el amor que merecían

Cine y Series


Al aceptar, Guillermo del Toro esperó ansioso la opinión de su colega que también estudió cine y lo que pasó después lo dejó más que impactado.

Imagen The Grosby Group
"Subo y está Alfonso Cuarón llorando y le dije "¿Es malísima verdad?" y me contesta "Gordo, es buenísima, estás loco".


Fue entonces cuando Del Toro se dio cuenta de que Cuarón estaba conmovido con la historia de Ofelia. Gracias a esa reacción, cambió de opinión sobre su obra, la cual ganó alrededor de 90 millones de dólares en taquilla y de hecho fue la que le dio fama internacional al mexicano, colocándose así como uno de sus trabajos más icónicos.

La anécdota entre ambos salió a la luz por allá del 2015, pero en los últimos años se ha hecho cada vez más popular porque Guillermo la cuenta de vez en cuando en sus entrevistas.

Al darse a conocer este dato curioso en las redes sociales, los internautas no tardaron en quedar maravillados por la amistad entre los dos mexicanos y el apoyo que se han dado durante muchos años.

"Hay que recalcar lo buenos amigos que son, otra persona con envidia o celos le habría dicho que era mala para no verlo crecer como cineasta", "Todos alguna vez tenemos ese sentimiento del impostor y amo que Cuarón lo ayudara sin envidias", "TQM Alfonso Cuarón, el amigo que todos queremos", "Yo solo busco una amistad igual de sincera que la de ellos dos", "Si para él eso se le hizo mala imagínense si la hubiera re hecho de la forma que el dijera "esta película si es buena"" y "La verdadera amistad se ve así", fueron algunos de ellos.
Imagen Getty Images y The Grosby Group

Te puede gustar:

Relacionados:
Guillermo del ToroLatin American Music AwardsCineAlfonso CuarónCuriosidadesPelículas

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD