'Megalópolis', la película que le costó 120 mdd a Francis Ford Coppola y ahora lo tiene en polémica

Video ‘Megalópolis’, la película que tardó más de 40 años en hacerse divide críticas: la aman o la odian

Francis Ford Coppola es uno de los directores más destacados en Hollywood, reconocido por su trabajo en la saga de 'El Padrino', 'Drácula', 'Apocalypse Now' y otras películas. Aunque muchos esperaban con entusiasmo su regreso con su nuevo proyecto 'Megalópolis', la realidad es que el cineasta enfrentó diversas dificultades para llevarlo a cabo.

¿Cuál será la trama de 'Megalópolis', la nueva cinta de Francis Ford Coppola?

PUBLICIDAD

El director de 85 años detuvo su carrera en 2011 después de su película 'Twixt', aunque continuó participando como productor ejecutivo en proyectos como 'The Bling Ring' o 'Freda'. Sin embargo, no había dirigido una película importante desde hace años, hasta la llegada de 'Megalópolis'.

La sinopsis oficial revela que la trama se centra en un arquitecto idealista, interpretado por Adam Driver, que busca reconstruir la ciudad para convertirla en una utopía. Giancarlo Esposito interpretará al corrupto alcalde de la ciudad, decidido a mantener las cosas como están.

El elenco también incluye a Nathalie Emmanuel ('Game of Thrones'), Laurence Fishburne ('Matrix') y Shia LaBeouf ('Transformers'), quien no ha estado en pantalla por un tiempo considerable.

El proceso de creación de 'Megalópolis' ha sido más complicado de lo que parece. Coppola comenzó a escribir el guión hace 13 años mientras disfrutaba de su viñedo en el norte de California, Estados Unidos, que adquirió con las ganancias de las películas de 'El Padrino'. Sin embargo, aseguró que la idea ha estado presente desde su infancia, inspirada en una película antigua.

Imagen American Zoetrope

"Las semillas de 'Megalópoli' se plantaron cuando, cuando era niño, vi' The Shape of Things to Come' de HG Wells. Este clásico de los años 30 trata sobre la construcción del mundo del mañana y siempre ha estado conmigo, primero como el 'niño científico' que fui y luego como cineasta", fue lo que declaró al portal Film Stories.



Tras un extenso período de reflexión, decidió que su próxima película sería una "epopeya romana moderna". Esta idea surgió después de recopilar ejemplos de caricaturas políticas y diversos temas históricos durante más de una década.

"Al final, después de mucho tiempo, me decidí por la idea de una epopeya romana. Y luego, una epopeya romana ambientada en la América moderna, así que realmente comencé a escribir este guión, de forma intermitente, en los últimos doce años aproximadamente. Además, como he hecho muchas películas de diferentes temas y en muchos estilos diferentes, esperaba tener un proyecto más adelante en la vida en el que pudiera comprender mejor cuál era mi estilo personal", fue lo que comentó en una reciente entrevista con 'Variety'.



Si bien la idea de su película parecía una "locura" a los ojos de otros, dado que había reescrito el guion alrededor de 300 veces, resulta que Coppola autofinanció su proyecto con 120 millones de dólares, vendiendo parte de su propiedad vinícola y arriesgándose a lanzarlo al público sin la ayuda de una empresa distribuidora.

PUBLICIDAD

¿Cuándo se estrenará 'Megalópolis'?

Contra todo pronóstico, 'Megalópolis' logró financiarse exitosamente con el dinero de Coppola, terminando su producción en 2023. El 28 de marzo se proyectó por primera vez para un selecto grupo de personas del medio cinematográfico.

Por ahora, se estima que la nueva película del cineasta se estrene en el Festival de Cine de Cannes, que se celebrará este mes de mayo. Esto podría dar pie a su lanzamiento en la pantalla grande antes de que termine el año, pero aún no hay una fecha fija.