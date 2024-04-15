'Fabricante de lágrimas': Las diferencias entre el libro y la película de Netflix (el final no es el mismo)

Video ¿La temporada 3 de 'Bridgerton' romperá con la línea temporal de los libros? La pista es Francesca

La película 'Fabricante de Lágrimas', estrenada por Netflix, es una adaptación de la novela homónima escrita por Erin Doom.

La trama sigue a Nica y Rigel, dos huérfanos adoptados por la misma familia que viven una historia de amor. Aunque la película mantiene la esencia de la historia, existen notables diferencias entre el libro y su versión cinematográfica y a continuación te las enlistamos.

'Fabricante de lágrimas' de Netflix Imagen Netflix

1. El personaje de Margaret

PUBLICIDAD

Libro: En la novela, Nica y Rigel comparten su complicada historia con la matrona de su infancia: Margaret Stoker. Margaret maltrató a Nica, pero Rigel era su favorito y el único niño que escapó de su crueldad.

Película: Aunque la relación con la matrona se mantiene en la película, difiere en un aspecto crucial. Mientras que en el libro, Margaret fue reemplazada por la señora Fridge cuando Nica tenía 12 años, en la película, Margaret todavía trabaja en el orfanato cuando Nica y Rigel son adoptados.

Rigel en 'Fabricante de lágrimas' Imagen Netflix

2. La relación de Nica y Rigel

:





Libro: La novela, con sus 550 páginas, construye gradualmente la relación física entre Nica y Rigel. Después de mucha tensión, finalmente se consuma. Sin embargo, la película, con una duración de 1 hora y 45 minutos, acelera este proceso. La fiebre intensa de Rigel, que lo deja inconsciente, es el punto de inflexión en ambas versiones.

Película: En la cinta, esta escena también marca el primer acercamiento físico entre Nica y Rigel (ya que debe sintetizar todo a lo largo de casi 2 horas de duración), mientras que en el libro, Rigel está dormido y Nica lo cuida.

3. La última pelea entre Rigel y Lionel

Libro: La rivalidad entre Lionel, enamorado de Nica, y Rigel, que desconfía de él, culmina en la escena final de la novela, cuando ambos se enfrentan.

PUBLICIDAD

Película: En la versión cinematográfica, la rivalidad llega a un punto crítico durante un baile escolar, un evento que no ocurre en el libro. Además, hay una escena en la que Nica asiste a una fiesta de Lionel, donde él se muestra agresivo con ella. En el baile, Lionel está sobrio mientras Rigel defiende a Nica, que está ebria. Un incidente casi fatal que sigue a esta escena marca un momento crucial en la trama, después de que Nica y Rigel tienen relaciones sexuales por primera vez.

Lionel y Nica en 'Fabricante de lágrimas' Imagen Netflix

4. El personaje de Asia

Libro: Asia es un personaje secundario en el libro, pero es importante en la historia, ya que Nica se enfrenta a ella y demuestra que no está allí para reemplazar al hijo fallecido de sus padres adoptivos. Asia tiene problemas para aceptarla.

Película: El personaje de Asia es el mismo, pero sólo aparece en dos escenas: en la primera reacciona mal ante la presencia de Nica y la segunda es al final, cuando termina aceptándola.

Nica en 'Fabricante de lágrimas' Imagen Netflix

5. El final de la historia

Libro: La novela concluye con Nica testificando contra Margaret mientras Rigel permanece en coma durante meses. Nica se sienta junto a él, contándole historias e intentando despertarlo. Nunca sabemos si realmente despertará o no.

Película: En la película, Nica testifica y luego visita el hospital, donde encuentra a Rigel aún en coma, pero él despierta cuando ella le comunica que ganaron el caso. Además, vemos una serie de imágenes que recopilan su vida desde que eran niños.

PUBLICIDAD

Aunque la película captura la esencia de 'Fabricante de Lágrimas', las diferencias entre el libro y la versión cinematográfica ofrecen distintas perspectivas y experiencias para los espectadores y lectores. Ambas formas de contar la historia tienen su propio encanto y permiten apreciar la creatividad detrás de la adaptación.