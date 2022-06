‘Estamos muertos’ tendrá segunda temporada: 5 cosas que podrían pasar en la serie de Netflix

‘Estamos Muertos’ o 'All of Us are Dead' forma parte de las historias coreanas de zombies en Netflix y con el anuncio el 7 de junio en la Geeked Week que tendrá una segunda temporada, también se reveló que los actores Park Ji-hu, Yoon Chan-young, Cho Yi-hyun and Lomon regresarán al K-drama, por lo que ya se puede tener una idea de lo que tratarán los nuevos capítulos.