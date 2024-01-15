El Juego de las Llaves temporadas 1 y 2, la sensual serie protagonizada por Maite Perroni, disponible en ViX Premium
Cuatro parejas de amigos deciden intercambiar parejas entre sí y se adentran al mundo de las ‘swinger parties’. Diviértete con sus aventuras y las repercusiones que tendrán sus decisiones en sus vidas.
Las temporadas 1 y 2 de El Juego de la Llaves las puedes ver completas desde ya en ViX Premium. La serie mexicana protagonizada por Maite Perroni con una temática sensual y atrevida está lista para que sus seguidores la vean una y otra vez.
La temporada 1 está integrada por 10 capítulos, mientras que la segunda cuenta con ocho capítulos intensos y a la vez divertidos y emocionantes.
¿Quiénes protagonizan El Juego de las Llaves 1 y 2? Serie disponible en ViX
Un gran elenco forma parte de esta exitosa serie. Durante la primera temporada Maite Perroni ( Por Siempre RBD) encabeza la lista con el papel de Adriana, una exitosa profesionista con un matrimonio aparentemente perfecto.
Le siguen Sebastián Zurita en el personaje de Sergio, antiguo amor de Adriana, quien llegará a remover sentimientos del pasado y hacer atrevidas propuestas al grupo de amigos.
Ela Velden, a quien también puedes ver en Senda Prohibida, interpreta a una mujer muy sensual, pareja de Sergio, mientras que Horacio Pancheri y Marimar Vega dan vida a Valentín y Gaby, un matrimonio preocupado por las apariencias.
En la segunda temporada se puede disfrutar de las actuaciones de Cristián de la Fuente, Alejandra Guzmán y Laura León ‘La Tesorito’.
¿Cuál es la trama de El Juego de las Llaves?
Cuatro parejas de amigos de hace varios años, con relaciones estables, deciden cambiar de pareja entre sí y emprender un descubrimiento sexual, al mismo tiempo que le agregan sal y pimienta a sus rutinas diarias.
En la temporada 1, Adriana y su esposo Óscar (Humberto Busto) buscarán salir de su aburrido matrimonio y aceptarán sumarse al ‘juego de las llaves’ que Sergio le propondrá al grupo de amigos y el cual se basa en intercambiar parejas. Aunado a ello los amigos se adentrarán al tema de ‘swinger parties’.
Para la temporada 2, las parejas tendrán que enfrentar las consecuencias de sus actos y algunas tendrán cambios de vida radicales. Adriana ya no está con Óscar, ya que este termina siendo pareja de Gaby (Marimar Vega) y pronto tendrán un hijo. Además, nuevos personajes llegarán a ponerle más emoción a la trama.
Disfruta y diviértete con El Juego de las Llavez temporadas 1 y 2