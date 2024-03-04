La conmovedora escena del beso en 'Dune: Parte 2' que fue improvisada

Video 'Dune': el incómodo beso entre Zendaya y Timothée Chalamet en el set y otros secretos

Tras retrasar su estreno debido a la huelga de escritores de Hollywood, a la que también se sumó el sindicato de actores, la película ‘Dune 2’ (o 'Duna 2') llegó a las salas de cine, tanto en México como en Estados Unidos, por lo que ya han comenzado a salir varios secretos de las grabaciones.

Zendaya y Timothée Chalamet protagonizan 'Dune 2' Imagen Warner Bros.

Austin Butler reveló que una de sus escenas en ‘Dune 2’ fue improvisada

En entrevista para 'Access Hollywood', Butler, quien estuvo nominado a los Premios Oscar en 2022 por su actuación en ‘Elvis’, confesó que el beso con Stellan Skarsgard (quien encarna a Harkonnen) fue improvisado durante el rodaje y se quedó en el corte final.

En dicha secuencia, Feyd-Rautha Harkonnen (personaje interpretado por Austin Butler) le rinde homenaje a su tío Vladimir Harkonnen, el líder de la Casa Harkonnen, prometiendo superar el trabajo que hizo Glossu Rabban (Dave Bautista).

Dicho beso se representa como una muestra de respeto y compromiso por la causa de los Harkonnen, lo cual impactó a la audiencia por la importancia que tiene en la historia.

“Sí, (el beso fue improvisado), siempre se trata de ver cómo impactas a alguien más”, respondió a 'Access Hollywood'.

'Dune 2': las dificultades que pasaron los actores para grabar sus escenas

Durante la rueda de prensa, Butler compartió que los primeros días de grabación fueron los más complicados debido a las altas temperaturas que había en la locación.

“Había 110 grados Fahrenheit (43 grados Celsius) y hacía mucho calor”, dijo a 'Entertainment Weekly'.



Parte de su caracterización era estar calvo, por lo que pasó por un proceso de maquillaje y prostéticos para que se viera real. Esto hizo que sus escenas se sintieran “como un microondas”, ya que debía grabar entre dos escenarios de sonido que eran como cajas con arena y con paredes de 60 metros de alto.

¿Qué tan importante es el personaje de Austin Butler en ‘Dune 2’?

Denis Villeneuve llevó la historia de Paul Atreides al cine, tras la adaptación que se hizo de la novela homónima de Frank Herbert en 1984.

Dividir la historia en varias películas permitirá desarrollar diferentes aspectos de manera minuciosa, así como explorar a profundidad las decisiones de los personajes principales, como el caso de Feyd-Rautha Harkonnen (Austin Butler).



Feyd-Rautha es el sobrino de Vladimir Harkonnen, líder de la casa Harkonnen en la ausencia de su tío. Este personaje es muy hábil en combate, mostrando sus habilidades en la arena, además tiene una importante pelea con Paul Atreides, la cual define el destino de la Casa Atreides.