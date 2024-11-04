La trágica historia de la protagonista de Como agua para chocolate: su hija está en prisión por crimen

Video Blanca Estela Pavón, actriz del Cine de Oro, presentía su trágica muerte: esto hizo antes del accidente

Una de las películas más exitosas del cine mexicano en 1992 fue ‘Como agua para chocolate’, donde Regina Torné interpretó a ‘Mamá Elena’, la exigente matriarca que no solo manipulaba a sus hijas sino que, desde el nacimiento de ‘Tita’, dicta que sea ella quien permanezca soltera para cuidarla.

La cinta fue tan exitosa que le dio a Regina Torné el reconocimiento internacional, llevándola a protagonizar telenovelas como ‘Agujetas de color de rosa’, ‘Retrato de familia’, ‘La chacala’, ‘Amor en custodia’ y ‘La loba’, donde tuvo una magistral participación como villana.

Sin embargo, cuando la actriz oriunda de Villahermosa, Tabasco, México, se encontraba en la cima del éxito, su carrera se ensombreció con el aterrador crimen que su única hija cometió, mismo por el que fue condenada a 35 años de prisión.

El aterrador crimen que cometió la hija de Regina Torné

Fruto de su matrimonio con Carlos Campos, Regina Torné se convirtió en madre de su única hija, Regina del Pilar, quien en complicidad con Edgar Rogelio Eslava Sánchez, resultó responsable del delito de secuestro y homicidio imprudencial de Maribel Monroy, esposa de éste.

De acuerdo con las autoridades mexicanas, en enero de 2006, Regina del Pilar y Édgar Rogelio Eslava contrataron a tres hombres para que secuestraran a Maribel Monroy. Durante el rapto, la mujer murió por asfixia y los hombres tiraron su cuerpo en una cuneta, a la que posteriormente le prendieron fuego.

La hija de Regina Torné fue condenada a 35 años en prisión por el delio de homicidio calificado, mientras que su cómplice recibió 26 años de cárcel.

Regina Torné nunca justificó el actuar de su hija, pero se mantuvo apoyándola hasta 2014, año en el que se reportó un distanciamiento entre ellas.

Ese mismo año, la primera actriz anunció su retiro de los escenarios y se trasladó a vivir a Puebla, donde abrió una academia de artes escénicas, por lo que desde entonces poco se sabe de ella.

“He hecho amigos como familia aquí y como dije un día: a mí Tabasco me vio nacer, pero Puebla me va a ver morir”, declaró en 2020 a ‘El sol de Puebla’.