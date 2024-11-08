Serie Como agua para chocolate

¿Dónde grabaron la serie 'Como agua para chocolate'? El baile tuvo lugar en un edificio de CDMX

'Como agua para chocolate' es la serie que está en boca de todos. La exactitud con la que representaron la época de la Revolución Méxicana es más que espectacular y estos fueron algunos de los lugares que eligieron para rodarla.

La serie 'Como agua para chocolate', además de plasmar una historia de amor trágica y conflictos familiares, destaca por sus increíbles locaciones, ya que con ellas lograron llevar a la audiencia a la época de la revolución mexicana.

¿En dónde se grabó la serie 'Como agua para chocolate'?

Gracias a la belleza de estos lugares que capturaron la esencia del relato muchos se han preguntado dónde exactamente se grabaron sus capítulos y aquí te contamos todo al respecto.

La mayor parte de las grabaciones de 'Como agua para chocolate' se llevaron a cabo en el 2023, y tuvieron lugar en distintas zonas rurales de México, debido a que los paisajes naturales lograron recrear la atmósfera de antaño, destacando la hacienda familiar que forma el centro de la historia y donde nace el amor de Tita y Pedro.

De acuerdo al portal 'Escapada H', se eligió el estado de Tlaxcala para el rodaje debido a que cuenta con construcciones del siglo XVII que encajaron a la perfección con la ambientación que requería la serie.

También se utilizaron locaciones en la Ciudad de México para algunas escenas puntuales que demandaban elementos urbanos o interiores sofisticados. Lugares históricos de la capital mexicana fueron adaptados para ser parte de las secuencias de interiores, y algunos de los edificios más emblemáticos del centro histórico ofrecieron un fondo adecuado para mostrar la vida en la época.

Imagen MAX


Esto permitió crear una visión amplia del contexto en el que vive Tita, la protagonista, sin abandonar la fidelidad a la novela y resaltando el contraste entre los ámbitos rural y urbano de aquel entonces.

El baile tuvo lugar en uno de los edificios más importantes de la Ciudad de México

Un ejemplo puntual, es que en el primer capítulo vemos a Tita y a su familia asistir a un baile, donde Mamá Elena, busca pretendientes para que se case Rosaura, su hija mayor. Resulta que el edificio elegido para grabar las escenas fue el edificio conocido como el Congreso de la Ciudad de México, que se ubica en la Calle de Donceles en la Ciudad de México.

La combinación de estos lugares del campo y la ciudad, contribuyen a que la seriemantenga su conexión con la historia y la cultura mexicana, proporcionando un entorno que resalta la esencia mágica y emocional del relato.

Imagen MAX


¿Tú qué piensas al respecto? Dinos en los comentarios.

