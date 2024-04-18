‘Cien años de soledad’ de Netflix no es la primera: hay otra serie de un libro de García Márquez

Video 100 años de soledad: Una de las mejores novelas latinoamericanas llega en nueva serie de Netflix

La obra de Gabriel García Márquez no solo ha traspasado las fronteras físicas o de idiomas, también ha roto barreras de formatos, siendo adaptada para cine o televisión.

Si bien las novelas del Premio Nobel de Literatura han inspirado varias películas, en época dorada del streaming, empezamos a ver algunas series basadas en los mundos que relató.

Netflix prepara serie basada en el libro ‘Cien años de soledad’

La plataforma de streaming anunció en 2019 que llevaría a la pantalla chica la historia de la familia Buendía.

Si bien de momento son pocos los detalles que se tienen de la producción, el primer trailer, lanzado el pasado 17 de abril generó gran expectativa entre la audiencia.

De momento, se sabe que el elenco de la serie ‘Cien años de soledad’ contará con la participación de Claudio Cataño como Coronel Aureliano Buendía adulto, Marco González como Jose Arcadio Buendía, Leonardo Soto como José Arcadio hijo, Susana Morales como Úrsula Iguaran, Ella Becerra como Petronila, Carlos Suaréz como Aureliano Iguarán, Moreno Borja como Melquiades, entre otros.

Hasta ahora, no se ha anunciado la fecha de estreno para esta adaptación.

Serie de Netflix 'Cien años de soledad' Imagen Cortesía Netflix

‘Noticia de un secuestro’: la otra serie basada en un libro de Gabriel García Márquez

Dos años atrás, en agosto de 2022, Amazon Prime Video estrenó ‘Noticia de un secuestro’, una miniserie basada en el libro homónimo del autor colombiano. Publicada en 1996, la novela sigue la historia del secuestro de un grupo de mujeres incluida Maruja Pachón, esposa del político colombiano Alberto Villamizar, a manos de las fuerzas armadas del narcotraficante Pablo Escobar en los años 90.

El libro recopila una investigación de tres años hecha por el también periodista alrededor de los hechos reales.

La producción contó con un elenco conformado por Cristina Umaña, Juan Pablo Raba, Julieth Restrepo, Carmenza Gómez, Constanza Duque, Majida Issa, entre otros.

El productor fue Rodrigo García Barcha, hijo de Gabriel García Márquez y la dirección corrió a cargo de Andres Wood.

Julieth Restrepo como Beatriz Villamizar en ‘Noticia de un secuestro’. Imagen AGC Studios / Amazon Prime Video

¿Qué dijo la crítica sobre la serie ‘Noticia de un secuestro’ de Prime Video?

La mayoría de los medios latinoamericanos recibieron con buenos ojos la miniserie que adapta la novela de Gabriel García Márquez.

‘El espectador’, por ejemplo, la calificó como “magistral, violenta, dolorosa y tierna al mismo tiempo”.

Por otro lado, ‘Semana’ destacó que la serie eleva el estándar de la televisión.

Finalmente, ‘El comercio’ señaló que ‘Noticia de un secuestro’ es “un correcto intento por mostrar un fragmento de aquel momento de violencia que azotó Colombia por dos décadas. A pesar de sus debilidades, la miniserie de Jorquera y Wood aporta, desde su musicalidad, tonos oscuros y mensajes sociales no siempre obvios, un matiz distinto al universo de propuestas audiovisuales inspiradas en una época que todos esperan nunca se repita”.

¿Quién es quién en 'Noticia de un secuestro’? La serie que adapta un libro de Gabriel García Márquez. Imagen AGC Studios / Invercine&Wood / Amazon Prime Video