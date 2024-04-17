'Cien años de soledad': El primer tráiler, cuántos capítulos tendrá y más detalles de la serie de Netflix

Video 100 años de soledad: Una de las mejores novelas latinoamericanas llega en nueva serie de Netflix

Fue en 1967 cuando Gabriel García Márquez publicó ‘Cien años de soledad’, una novela que cuenta la historia de la familia Buendía, el pueblo de Macondo y la maldición que los persigue y que se convirtió en una de las más representativas del Premio Nobel de Literatura de 1982.

Más de 50 años después de esa primera edición, Netflix anunció en 2019 que haría una adaptación de la historia de la estirpe Buendía.

PUBLICIDAD

Desde entonces, la información sobre el ambicioso proyecto había caído a cuentagotas. En octubre de 2022, por ejemplo, llegó un teaser que apenas y mostraba la creación de la escenografía y vestuario de la serie. Ahora, tenemos el primer avance oficial, que nos revela más detalles.

Netflix lanza trailer de la serie ‘Cien años de soledad’

Este 17 de abril llegó el primer avance de la adaptación televisiva de la novela de Gabriel García Márquez. En el teaser, se puede escuchar la voz de Aureliano Babilonia descifrando el diario de Melquiades, mientras se muestra al coronel Aureliano Buendía ante un pelotón de fusilamiento. El trailer también muestra el éxodo de José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán en busca de la felicidad y huyendo de la maldición familiar.

Con una duración de poco menos de 1 minuto y 30 segundos, el trailer de ‘Cien años de soledad’ no revela muchos detalles de lo que veremos en la serie de Netflix, dejando ver que sería lo más fiel posible a la novela de Gabriel García Márquez.



La serie contará con 16 capítulos, aunque, de momento, se desconoce si en estos se abarcará toda la historia de la familia Buendía o si tendrá más temporadas.

Reparto de ‘Cien años de soledad’, serie de Netflix

El elenco de la serie está conformado por Claudio Cataño como Coronel Aureliano Buendía adulto, Jerónimo Barón como Aureliano Buendía niño, Marco González como Jose Arcadio Buendía, Leonardo Soto como José Arcadio hijo, Susana Morales como Úrsula Iguaran, Ella Becerra como Petronila, Carlos Suaréz como Aureliano Iguarán, Moreno Borja como Melquiades, Santiago Vásquez como Aureliano Buendía adolescente.

Serie de Netflix 'Cien años de soledad' Imagen Cortesía Netflix



Los directores de la serie son Alex García López y Laura Mora, mientras que los guionistas son José Rivera, Natalia Santa, Camila Brugés, María Camila Arias y Albatrós González.

PUBLICIDAD

¿Cuándo se estrena la serie de Netflix ‘Cien años de soledad’?

Netflix ha anunciado que la serie ‘Cien años de soledad’ se estrenará este año (2024), aunque aún no ha dado una fecha específica.

'Cien años de soledad', serie de Netflix. Imagen Netflix

¿Dónde se filmó la serie ‘Cien años de soledad’?

Rindiendo honor a las raíces de la historia, la serie se grabó en varios departamentos de Colombia, incluyendo la Guajira, Magdalena, Cesar, Cundinamarca y Tolima.

'Cien años de soledad', serie de Netflix. Imagen Netflix