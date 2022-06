¿Chris Evans podría ser Wolverine? Dos directores lo quieren para el papel y así se vería

Chris Evans cambió radicalmente su look para ser un villano de Netflix en la nueva película 'The Gray Man', la cual estará disponible a partir del 15 de julio y es dirigida por los hermanos Russo.

Los Russo ya habían trabajado con Evans en el pasado, ya que lo dirigieron en 'Captain America: The Winter Soldier', 'Captain America: Civil War', 'Avengers: Infinity War' y 'Avengers: Endgame', por lo que conocen a la perfección la personalidad y el talento del actor.

Desde la salida de Evans del MCU se ha especulado acerca de su posible regreso a esa franquicia como Antorcha Humana, héroe al que ya dio vida en las primeras películas de 'Fantastic Four', pero para los Russo existe un personaje de Marvel que le quedaría mejor.

¿Chris Evans podría ser Wolverine? Los hermanos Russo lo quieren en el papel

En una entrevista para el podcast de 'ComicBook' con motivo del próximo estreno de 'The Gray Man', a los directores se les preguntó acerca de qué otro personaje de Marvel sería ideal para Chris Evans.

Sorprendentemente no nombraron al miembro de los Cuatro Fantásticos ya que tenían en mente a otro personaje que podría ser incluso más importante: Wolverine.

"Evans es un actor increíble. No lo digo de mala manera, pero no se parece en nada al Capitán América. Steve Rogers es muy controlado y tranquilo, discreto. Chris es enérgico, divertido y carismático y aporta mucha energía al conjunto. Me encantaría verlo hacer algo como Wolverine", comentó Joseph con el apoyo de Anthony.

Tiempo atrás, el propio Chris Evans aceptó que a pesar del cariño que le tiene a Steve Rogers, preferiría volver al MCU como Antorcha Humana en lugar de tomar de nuevo el escudo.

"No, nadie ha venido a mí por eso (interpretar de nuevo a Antorcha Humana). Quiero decir, ya no me veo exactamente igual. Eso fue hace 15, casi 20 años. Dios mío, estoy viejo. Pero realmente amo a ese personaje, pero creo... ¿acaso no están haciendo algo ahora con los Cuatro Fantásticos?", comentó Evans en una entrevista para 'MTV News' a mediados de junio de 2022.



Chris Evans incluso aceptaría darle vida a una variante de Johnny Storm, ya que considera que sería la mejor manera de volver al MCU sin dañar la imagen del Capitán América.

Así se vería Chris Evans como Wolverine de acuerdo a un artista

Poco tiempo después de que se difundió la opinión de los hermanos Russo acerca del hipotético nuevo personaje de Chris Evans, el artista de Internet conocido como Bosslogic subió a sus redes sociales una ilustración con el actor caracterizado como Wolverine.

En el dibujo, Chris Evans luce un poco más joven, tal y como era en el 2005 cuando interpretó a Human Torch. Su cabello tiene el característico estilo del mutante de Marvel.

En lo poco que se aprecia de su ropa, su atuendo consiste en una camisa negra con placas de identificación militares colgando del cuello, una chamarra de piel café y unos guantes azules.

Lo que más llama la atención es que de una de sus manos salen tres enormes garras de adamantium, mismas que son usadas por Wolverine para cortar y destazar a sus enemigos.

Bosslogic comentó que la ilustración de Chris Evans como Wolverine no es un trabajo actual, sino que lo hizo hace algunos meses por diversión, pero decidió publicarlo de nuevo debido a los comentarios de los hermanos Russo.