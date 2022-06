Chris Evans está dispuesto a regresar a Marvel, pero con un héroe distinto a Capitán América

No es ningún secreto que la vida de Chris Evans cambió cuando dejó de ser Capitán América. El actor personificó a este superhéroe durante 10 años, lo cual dejó en definitiva una marca sobre su persona.

Aún así, ha sabido abrirse paso en otras producciones que no son precisamente del MCU. Tal es el caso de ‘Lightyear’, donde Evans presta su voz para Buzz, el personaje principal.



Precisamente durante la promoción de esta película el actor, además de dar detalles sobre el famoso astronauta de ‘Toy Story’, confesó que estaría encantado de regresar al MCU.

Así es como Chris Evans quiere regresar a Marvel

En una entrevista con MTV el pasado 17 de junio de 2022 se le preguntó sobre la posibilidad de regresar al multiverso de Marvel con otro superhéroe que el actor interpretó, el cual no es precisamente Capitán América.

Se trata de Johnny Storm, también conocido como la “Antorcha Humana” en las películas de ‘Los Cuatro Fantásticos’. Recordemos que Chris Evans lo interpretó en 2005, años antes de convertirse en un Avenger.

Al respecto, el actor interrumpió en medio de la pregunta al entrevistador para decir “Dios, ¿acaso eso no sería increíble?” Agregó que nadie se lo ha propuesto pero que amaría tomar ese papel:

"Nadie me lo ha propuesto. Quiero decir, no me parezco más, eso fue 15, casi 20 años atrás. Oh por Dios soy viejo. Pero realmente amo ese personaje, pero creo ¿no están haciendo algo ahora con ‘Los cuatro fantásticos? Sí, mira, me encantaría, me encantaría".



Agregó que a pesar de las posibilidades que abrió el multiverso, no le gustaría regresar a Marvel como Capitán América, pues no quiere quebrantar a lo que representó para él este personaje:

"En realidad sería más fácil para mí que regresar como Capitán América. ¿Sabes a qué me refiero? Cap es muy preciado para mí, y tu sabes, yo no quiero quebrantar la hermosa experiencia que fue".



Pero ello no quita el hecho de que estaría dispuesto a regresar de nuevo como un superhéroe de Marvel a través de su antiguo personaje de ‘Los cuatro fantásticos’:

"Pero Johnny Storm, siento que él en realidad no tuvo su momento, eso fue antes de que Marvel realmente encontrara su equilibrio. Amo el personaje, así que quién sabe".

Comparó su papel en ‘Lightyear’ con el de Capitán América



En la misma entrevista con MTV, se le cuestionó a Chris Evans qué diálogo fue más difícil de grabar para él, si el icónico “Vengadores, unidos” o el famoso “Al infinito y más allá”.

Al respecto confesó que, en definitiva decir la frase de Buzz Lightyear fue más difícil para él, pues se trataba de una frase que había pertenecido a alguien más antes de que él la dijera para la nueva película de Pixar.

"Se sintió un poco más intimidante. Porque, ya sabes, al menos con el “Vengadores, unidos”, nadie lo había dicho antes. Con ésta se sintió como si estuvieras usando las prendas de alguien más. Sabes que alguien más ha puesto su marca en eso".



También agregó lo significativo que fue para él poder decir este diálogo y lo mucho que respeta la versión original de él:

"Es un diálogo icónico porque alguien más lo hizo icónico. Así que estaba honrado de decir esa línea, quiero decir, es una línea que significa mucho para mí, pero también entiendes que le pertenece a alguien más y siempre le pertenecerá. Así que quieres asegurarte de respetar eso."