La vida de Chris Evans cambió cuando dejó de ser Capitán América: esto fue lo que perdió

En 2011, Chris Evans debutó como Capitán América / Steve Rodgers en ‘Capitán América: el primer vengador’. A lo largo de casi una década, el actor de 41 años de edad (sí, el 13 de junio de 2022 sumó una nueva velita al pastel) se dedicó a dar vida a este querido personaje que le dio una segunda oportunidad en las películas de superhéroes y lo redimió por completo.

Finalmente, en la película de 2019 ‘Avengers: Endgame’, Evans interpretó por última vez este rol que lo lanzó al estrellato internacional.

Chris Evans reveló lo que perdió tras dejar de ser Capitán América



Tres años después de dejar de cargar el escudo de rojo-azul, Chris Evans ha continuado construyendo su exitosa carrera en Hollywood. Entre sus papeles más recientes destaca prestar su voz a Buzz Lightyear en la película animada de Disney-Pixar ‘Lightyear’ y justo en el tour de prensa de este filme, el actor reveló lo que perdió cuando dejó de ser este superhéroe.

En entrevista con Yahoo Entertainment, el entrevistador Kevin Polowy le preguntó si de alguna forma sintió que se liberó de algún peso de encima tras dejar de ser Capitán América y, para sorpresa de muchos, Chris confesó que sí.

“Perdí literalmente peso. He perdido como 15 libras [alrededor de 7 kilos]”

De acuerdo con Evans, esta pérdida de peso incluso ha generado cierta controversia en algunas personas.

“Cada vez que la gente me ve, dice: '¿Estás bien? Perdiste un poco de peso'. Sí, no he tenido que trabajar tanto en el gimnasio”.



En una entrevista de 2017 para ‘Yahoo Movies’, Evans explicó que afortunadamente tiene la facilidad para ganar o perder músculo rápido, lo cual fue una ventaja a lo largo de los 10 años en los que tuvo que mantener el musculoso aspecto del Capitán América.

No obstante, si ningún proyecto de cine le demanda tener músculos de acero, el actor rápidamente puede mantener un cuerpo atlético, pero sin tanto volumen.

La vida de Chris Evans después de ser Capitán América



Durante una década, la vida de Chris Evans estaba completamente planificada al tener siempre una película del MCU en puerta.

"Es diferente (ahora). Por 10 años siempre tuve una película a la vuelta de la esquina. Por 10 años, terminabas una (película) y tu vida estaba planificada. Seis meses hacíamos prensa y seis meses después hacíamos la siguiente película”

Ahora que ya no es Capitán América, el actor gusta de su nueva faceta actoral. No obstante, al mismo tiempo extraña su tiempo como Steve Rodgers.

“Hay partes que realmente extraño. Fue un rol que significó mucho para mí y amo a esa gente. Serán los mejores 10 años de mi vida profesional por siempre, sin duda”.



Chris recuerda con gran amor ser Capitán América, pero se siente totalmente convencido que Anthony Mackie es el perfecto relevo para este personaje.

“No hay nadie mejor (que él) para interpretarlo. Honestamente, él le hace justicia y estoy muy orgulloso de él. No puedo esperar a ver qué harán en el futuro con él, pero si hay alguna lágrima derramada, es sólo por los dulces recuerdos que tuve”.