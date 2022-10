La diferencia entre el 'Daredevil' de Netflix y el de Disney: Charlie Cox lo reveló

Mucho se ha especulado desde que Charlie Cox apareció en una escena de ‘Spider-Man: No Way Home’, ya que los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) han realizado preguntas alrededor del personaje de Matt Murdock.

Recordemos que el cameo más reciente de Daredevil fue durante el episodio número ocho de la serie ‘She-Hulk: Attorney At Law’, donde los abogados se encuentran por primera vez en los tribunales y más tarde protagonizan un romance.

Aunque no se han revelado detalles de la trama de ‘Daredevil: Born Again’, se sabe que su traje podría ser el que usó en la producción protagonizada por Tatiana Maslany; se tiene previsto lanzarla en la primavera del 2024 y tendrá a Charlie Cox y Vincent D’Onofrio a la cabeza del proyecto.





Si te gustan los superhéroes puedes ver la serie 'Marvel Superhéroes Maximum Overload' completamente gratis en ViX.

Charlie Cox contó la diferencia entre el Daredevil de Netflix y el de Disney+

Desde 2018, la historia del defensor Matt Murdock había estado en pausa debido a que Netflix canceló la serie ‘Marvel’s Daredevil’. En una plática con ‘Variety’ el 17 de octubre de 2022, Charlie contó qué piensa que será diferente tras su llegada al MCU.

“Realmente nunca hemos tenido la oportunidad de explorar la ligereza que hay en los cómics. Obviamente, Daredevil en esencia funciona mejor como un espectáculo dirigido a una audiencia más madura, pero incluso la que es muy seria tiene momentos cómicos. Sentí que esta era una muy buena oportunidad para poner a Daredevil en un mundo donde el tono es mucho más divertido, es mucho más alegre, irónico".



Asimismo, el histrión señaló cuál ha sido su experiencia en estos nuevos proyectos que trajeron de regreso al superhéroe, que había estado alejado de la pantalla durante poco más de cuatro años y que pensó no volvería.

“Fue un gran experimento tanto para mí como para el personaje, ver cómo encajamos en ese mundo. Sólo era cuestión de liberarme un poco y permitirme como actor enfrentarme cara a cara con Tatiana (de ‘She-Hulk’) y asegurarme de que Daredevil no se convirtiera en el blanco de la broma porque es demasiado serio, para asegurarme de que tenía su carisma, encanto e ingenio. Si eso influirá en lo que hagamos el próximo año con ‘Daredevil: Born Again’.



Una de las incógnitas de los fans es si Cox dará vida a un Daredevil similar al de Netflix o se cambiarán varios aspectos del personaje. Durante una charla con ‘The Hollywood Reporter’ el 18 de octubre de 2022, Cox dio su opinión al respecto.

“Honestamente, no lo sé. Todavía no he leído ningún guion, y realmente no hemos hablado mucho sobre cómo será esta interacción actual. Sólo por el hecho de que me están usando como actor para interpretar el papel, está claro que habrá algunas consistencias y… algunas diferencias. Tenemos la oportunidad de al menos tomar lo que funcionó muy bien y luego agregar algunos elementos, ideas, conceptos y temas geniales que no pudimos hacer antes. Así que es Daredevil, pero mejorado”, aseveró.



Además, en una conversación con ‘Entertainment Weekly’ el 17 de octubre de 2022, Charlie reveló qué es lo que cambia cuando realiza sus interpretaciones.

“Debe ser y es siempre el mismo personaje. La diferencia es cómo las personas nos transformamos y cambiamos y somos muy diferentes según lo que sucede en nuestras vidas. El Matt Murdock del programa de Netflix, ese mundo y lo que estaba sucediendo para Matt significaba que la mayor parte del tiempo vivíamos con un hombre que tenía una gran cantidad de presión y tensión, y el tono del programa era muy oscuro, arenoso y pesado”, puntualizó.

Cuéntanos, ¿cómo te gustaría que fuera el Daredevil de la serie 'Born Again'? ¿Te gustó su aparición en 'She-Hulk'? ¿Qué piensas del romance entre la abogada Jen y Matt?