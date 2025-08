¿Qué fue del elenco de 'ALF', a 34 años de su último episodio? Algunos actores ya fallecieron

Algunas series logran trascender el tiempo, y dejan una huella imborrable en la memoria de los espectadores. Una de estas producciones fue ' ALF', la peculiar serie de comedia que debutó en 1986 y rápidamente se convirtió en un fenómeno.

El show que narraba las aventuras de Gordon Shumway, un extraterrestre del planeta Melmac que se estrella en la Tierra y es acogido por la familia Tanner, contó con carísmáticos actores que se quedaron grabados en la memoria de quienes vieron la serie.

¿Qué pasó con estos actores después del término de la serie 'ALF'?

Mihaly 'Michu' Meszaros personificó al extreterrestre de Melmac en 'ALF'



El personaje de ALF, el simpático alienígena que llegó a la Tierra desde el planeta Melmac, se convirtió en un ícono de la televisión durante la década de los 80. Sin embargo, por mucho tiempo, el verdadero rostro detrás del traje fue un misterio. Mihaly 'Michu' Meszaros, un actor húngaro con enanismo, fue el encargado de darle vida.

Su talento lo llevó a participar en películas de fantasía como 'Waxwork' en 1988 y 'Freaked' en 1993. Lamentablemente, Meszaros falleció en 2016 a los 76 años después de pasar varios días en coma. La salud del actor se vio mermada tras sufrir un derrame cerebral, lo que deterioró significativamente su bienestar.

Por otro lado, Paul Fusco desempeñó un papel crucial en el éxito del personaje. No solo fue el guionista y productor de la serie, sino que también prestó su voz a 'ALF', cuyo nombre real era Gordon Shumway.

A pesar de que la serie concluyó en 1990, el recuerdo de 'ALF' en la cultura popular perdura. Paul Fusco sigue activo en la producción de cine y televisión, y es una figura relevante en la industria.

Mihaly 'Michu' Meszaros. Imagen NBC /Vestron Pictures

Max Wright dió vida a Will Tanner en 'ALF'



Max Wright, conocido por su papel como Willie Tanner en la icónica serie de televisión ALF, comenzó su carrera a mediados de los años 70 y abarcó tanto televisión como cine. Antes de alcanzar la fama, Wright participó en diversas series de televisión como 'In Fashion', 'Red Alert' y 'WKRP in Cincinnati'.

Vivió una carrera llena de altibajos. Después de su éxito en 'ALF', su vida profesional se estancó; tuvo pequeñas apariciones en exitosas series como 'Friends' y 'Cheers'.

En 2012, el diario National Esquire publicó un artículo con el título "Estrella de 'ALF' atrapado en un fumadero de crack", en él había fotografías comprometedoras de Wright consumiendo sustancias ilícitas.

Un director de películas para adultos afirmó que las imágenes eran reales y que correspondían a una cinta casera para mayores de edad en la que Wright sí había participado.

Este escándalo marcó el declive de la carrera del actor que ya se había visto empañada por los arrestos por conducir en estado de ebriedad en 2000 y 2003. La vida de Wright cambió drásticamente cuando su esposa lo echó de casa, lo que provocó que perdiera el control de su vida.

Después de este escándalo, Max Wright se alejó completamente de las cámaras. Su última aparición pública fue en 2015, cuando fue fotografiado por paparazzi sacando la basura.

Wright falleció en junio de 2019 a los 75 años de edad, víctima de cáncer. En 1995, le detectaron un linfoma y, aunque logró recuperarse varias veces gracias al tratamiento, finalmente perdió la batalla.

Max Wright. Imagen Warner Bros. / NBC

Anne Schedeen interpretó a Kate Tanner en 'ALF'



Anne Schedeen, recordada por su interpretación de Kate Tanner, vio como su vida profesional tomó un giro inesperado, la actriz dejó la actuación para dedicarse al diseño de interiores.

Previamente a su participación en ALF, tuvo algunos papeles en producciones como 'Paper Dolls' y 'Second Thoughts', pero fue con el papel de Kate que alcanzó la fama y reconocimiento a sus 37 años.

Durante las grabaciones de la serie, Anne vivió una experiencia personal significativa: su embarazo, que llevó a la inclusión del personaje de Eric, el nuevo miembro de la familia Tanner.

A pesar de la fama, decidió alejarse de la actuación tras finalizar la serie. Aunque, posteriormente, tuvo algunos papeles secundarios, su verdadera pasión la llevó a reinventarse profesionalmente.

Anne encontró en el diseño de interiores una nueva vocación, la cual ejerce actualmente en Los Ángeles. A sus 74 años, sigue activa en esta industria y dedica parte de su tiempo a causas benéficas. Se convirtió en embajadora de la organización Holiday Heroes, dedicada a apoyar a familias desfavorecidas.

Anne Schedeen. Imagen NBC / andreaelson.blogspot.com

Andrea Elson personificóa Lynn Tanner en 'ALF'



Andrea Elson es recordada por su papel como Lynn Tanner en la icónica serie de televisión de los años 80. La serie capturó la atención de los espectadores con las entrañables aventuras de este alienígena peludo acogido por una típica familia estadounidense.

Tras el final del show, Andrea participó en varias producciones, pero encontró una nueva pasión en el yoga. En 1993 se casó con el productor de televisión Scott Hopper, lo que marcó el inicio de una nueva etapa en su vida.

En 1997, dio la bienvenida a su primera hija, Claire, y paulatinamente se fue alejando de los reflectores de Hollywood para dedicarse de lleno a su familia y a este disciplina oriental.

Andrea abrió su propio centro de yoga llamado Yoga Village en Arroyo Grande, California, donde se dedica a enseñar y compartir los beneficios de esta práctica con su comunidad. Actualmente, utiliza el pseudónimo de Annie Hopper y ha dejado completamente atrás su carrera en la actuación para concentrarse en su vida personal.

Andrea Elson. Imagen NBC/ Instagram @theniteshowmaine

Benji Gregory fue Brian Tanner en 'ALF'



Benji Gregory ganó fama internacional al interpretar a Brian Tanner desde los ocho hasta los doce años en Alf, participó en 101 episodios de la serie.

Antes de este papel, ya había tenido pequeñas apariciones en series como 'La isla de la fantasía', 'The A-Team', 'Dimensión desconocida'. Tras el término de la serie, su carrera actoral fue breve. Actuó en algunas producciones como 'Lady Against the Odds' y 'Murphy Brown', también prestó su voz en la serie animada de 'Volver al futuro'.

Sin embargo, su último trabajo frente a las cámaras fue en 1993, cuando tenía 15 años. Se alejó del mundo del espectáculo y tomó un rumbo diferente. Estudió en la Universidad Academia de Arte de San Francisco, en California, y luego se alistó en la Marina estadounidense, donde sirvió hasta 2005.

A pesar de haberse alejado de los reflectores, siempre guardó un cariño especial por su personaje de Brian Tanner, en su perfil de Instagram tiene varias fotos de ALF que aún firmaba para sus seguidores.

El 13 de junio de 2024, el actor de 46 años fue encontrado sin vida en el interior de su automóvil, en un estacionamiento de un banco en Peoria, Arizona. Junto a él, también se halló a su perro de servicio, Hans.

De acuerdo a declaraciones hechas por su hermana Rebecca a TMZ, la ex estrella infantil fue diagnosticada con depresión, bipolaridad y tenía un trastorno del sueño que podía mantenerlo despierto durante días.

Brian Gregory. Imagen NBC/ Instagram @benji_gregory

John LaMotta fue el vecino entrometido de los Tanner en 'ALF'



John LaMotta fue conocido por interpretar a Trevor Ochmonek, el vecino entrometido de la familia Tanner en la serie 'ALF'. Trevor, quien se cuela en la casa de los Tanner sin previo aviso, crea numerosas situaciones cómicas al obligar a la familia a ocultar rápidamente a ALF.

A lo largo de su carrera, que comenzó a principios de los años 70, LaMotta participó en una variedad de producciones, incluyendo 'A Place Called Today', 'Revenge of the Ninja', 'Stingray', 'American Ninja', 'Perry Mason: The Case of the Lethal Lesson', 'Vampire in Brooklyn', 'Sweet Temptation' y 'Motel Blue'. John LaMotta falleció en 2014 a los 75 años.

Imagen NBC /Getty Images

Liz Sheridan dio vida a Raquel Ochmonek en 'ALF'



La actriz era la esposa del entrometido Trevor en la serie 'ALF'. Como vecina de los Tanner, Raquel siempre parecía molesta con su esposo y sospechaba que había algo raro en la casa de sus vecinos, especialmente después de haber visto a ALF en una ocasión.

Sheridan comenzó su carrera como actriz a principios de los años 80, después de haber trabajado como bailarina en musicales y clubes nocturnos de Nueva York. Su talento la llevó a participar en populares series como 'Moonlighting', 'Kojak', 'The A-Team' y 'Cagney & Lacey'.

Después de 'ALF', se destacó en su papel de Helen en la exitosa serie 'Seinfeld' hasta 1998. Formó parte de producciones como 'Who's That Girl?', 'Piece of Cake', 'Only You', 'Forget Paris', 'Just Add Water', 'Escape' y 'Play the Game'. Liz Sheridan falleció en 2022 a los 93 años.