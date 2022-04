Brie Larson se une a la familia de ‘Rápidos y Furiosos’: Vin Diesel compartió todo al respecto

En febrero de este año, Brie Larson recibió críticas al unirse al trend de los NFT en su Twitter, pero la más reciente noticia de su incorporación a la saga de ‘Rápidos y Furiosos’ ha dejado sorprendidos hasta a los ‘haters’ de la actriz que da vida a Captain Marvel en el MCU.

Con la producción en marcha de ‘Fast10’, el elenco de la película dirigida por Justin Lin se ha conformado poco a poco, con el regreso de los actores habituales como Vin Diesel, Tyrese Gibson, Ludacris, Michelle Rodriguez y Sung Kang.

Además de los nuevos actores que saldrán en la décima cinta, como Jason Momoa, quien será el villano de la película, Daniela Melchior (‘The Suicide Squad’) y ahora Brie Larson.

Brie Larson aparecerá con Vin Diesel en ‘Rápidos y Furiosos’



La revelación se dio por parte del actor de Dominic Toretto y quien está al frente de la franquicia de ‘Rápidos y Furiosos’. Fue en su cuenta de Instagram que le dio la bienvenida a la familia con una foto de ambos riendo y en su mensaje dejó entre ver las cosas que aportará para la décima película.

"Sí, Sí, ven a este ángel en mi hombro haciéndome reír, y se dicen ‘esa es Captain Marvel’. Es claro que hay amor y risa en esta imagen. Lo que no ven; sin embargo, es el personaje que se les presentará en ‘Fast10’. No tienen ni idea de lo atemporal e increíble que será en nuestra mitología. Más allá de su belleza, su intelecto... su Oscar, jaja es un alma profunda que agregará algo que quizás no esperaban, pero anhelaban".



Por lo descrito en el mensaje por parte de Diesel, parece que el papel de Larson será fundamental para los personajes del equipo de Dom, incluso podría tratarse de alguna mujer o familiar de un miembro de la “familia”, tal vez alguien cercano a Brian O’Conner (Paul Walker).

Brie Larson es fan de la saga de 'Rápidos y Furiosos'



En el pasado, Brie Larson ya había manifestado su deseo de aparecer en ‘Rápidos y Furiosos’, pues en una entrevista con Uproxx el 10 de febrero cuando se le preguntó si era un sueño suyo el aparecer en la saga afirmó que sí.

“Al cien por ciento. Por favor díganle a todo el mundo que me encantaría aparecer en una película de 'Rápidos y Furiosos'. Estoy obsesionada, me encantan, son buenísimas, son divertidas, son increíbles. Y me han hecho apreciar los autos”.