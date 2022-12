¿Quién es quién en ‘Avatar: The Way of Water’? Sorprende el regreso del coronel Quaritch

Sigourney Weaver es Kiri en ‘Avatar: The Way of Water’



Cuando salió el trailer de ‘Avatar 2’ muchos pensaron que la voz del personaje de Sigourney Weaver sonaba extraña.

Y es que ya no se le verá como la doctora Grace Augustine, tal y como apareció en la primera película de ‘Avatar’.

En esta secuela la actriz de 73 años interpretará a Kiri, la hija adoptiva y adolescente de Jake y Neytiri. Al igual que sus padres, se verá orillada a dejar su hogar en la trama de la esperada película.

Sam Worthington es Jake Sully en ‘Avatar: The Way of Water’



El protagonista de ‘Avatar: The Way of Water es Jake Sully, personaje interpretado por el actor Sam Worthington.

En esta nueva película lo veremos como padre, pues forma toda una familia al lado de Neytiri en Pandora. En ‘Avatar: The Way of Water’ Jake también tendrá escenas llenas de acción, como en la película original.

Zoe Saldaña es Neytiri en ‘Avatar: The Way of Water’



La actriz de ‘Guardianes de la galaxia’ regresará al universo de Pandora para dar vida una vez más a Neytiri, la na´vi de la que Jake Sully terminó enamorándose en la película de 2009. Ahora se podrá ver a este personaje en una nueva faceta como madre.





También puedes ver a Zoe Saldaña en ‘La ley del más fuerte’ gratis y en español en ViX

Kate Winslet es Ronal en ‘Avatar: The Way of Water’



Kate Winslet se transformó en una guerrera de Pandora para ‘Avatar 2’, pues en esta nueva entrega interpretará al personaje de Ronal.

Se trata de una buceadora del Metkayina, y la esposa del líder de este otro clan. Se participación tendrá un rol determinante en los eventos que se vean en ‘Avatar: The Way of Water’.





También puedes ver a Kate Winslet en ‘Una pasión secreta’ gratis en ViX

Trinity Bliss es Tuktirey en ‘Avatar: The Way of Water’



Jake y Neytiri tendrán tres hijos en ‘Avatar: The Way of Water’, y la más pequeña de la familia, Tuktirey, será interpretada por la actriz de solo 13 años Trinity Bliss.

Britain Dalton es Lo’ak en ‘Avatar: The Way of Water’



El segundo hijo de Jake y Neytiri, Lo’ak, será interpretado por el actor estadounidense de 21 años Britain Dalton.

Jamie Flatters es Neteyam en ‘Avatar: The Way of Water’



En ‘Avatar: The Way of Water’ el actor inglés Jamie Flatters interpretará a Neteyam, el primogénito de Jake y Neytiri. En este sentido, se trata del possible future heredero y líder del Clan Omaticaya.

Stephen Lang es el coronel Miles Quaritch en ‘Avatar: The Way of Water’



Uno de los regresos que más ha impactado a los fans del mundo de ‘Avatar’ ha sido el del coronel Miles Quiaritch a ‘The Way of Water’.

Stephen Lang lo interpretará de nuevo, pero ¿cómo es esto posible si el personaje murió al final de la primera película?

El actor lo reveló en entrevista con ‘Empire’, pues afirmó que su mente será transferida a un Avatar, en una nueva especie que se denominará como “recombinante”:

“Es un avatar autónomo diseñado genéticamente. Ha sido descargado con la mente, las emociones y, lo que es más interesante, posiblemente el espíritu de Quaritch. Ahora, todo eso es bastante esotérico. Viene con un banco de memoria lleno hasta el momento en que realmente se somete a la transferencia de ADN. Así que hay ciertas cosas de las que no tiene ningún recuerdo en absoluto. No tiene ningún recuerdo de su muerte”.



Y a ti, ¿qué personaje te emociona más de ver en ‘Avatar: The Way of Water’? ¿te esperabas el regreso del coronel Quaritch?