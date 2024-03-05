Así luce Sokka de 'Avatar: La leyenda de Aang' sin su caracterización: fans ruegan verlo sin camisa

Video 'Avatar: la leyenda de Aang': diferencias entre la serie animada y el live action

'Avatar: la leyenda de Aang', el live-action de Netflix, basado en la caricatura que se transmitió entre 2005 y 2008 sobre 'El último maestro aire', se estrenó el pasado 22 de febrero y en tan sólo unos días ha dado mucho de qué hablar, entre críticas (tanto positivas como negativas) y comentarios entre los fans de la serie animada original, lo cual parece indicar que ha sido un éxito.

También ha puesto bajo la lupa y el reflector a los nuevos talentos que han llegado a la plataforma de streaming, uno de los cuales ya se perfila como uno de los galanes juveniles del momento: Ian Ousley.

¿Quién es Sokka y quién lo interpreta en 'Avatar: la leyenda de Aang'?

Sokka es un astuto guerrero de tan sólo 16 años de edad, perteneciente a la Tribu Agua del Sur, quien junto con su hermana menor, Katara, descubren a Aang, el más reciente Avatar, y lo acompaña en su viaje para derrotar a la Nación Fuego y traer paz a las cuatro naciones, convirtiéndose en amigos en el camino.

El actor que lo interpreta es Ian Ousley, quien ha despertado gran interés.

¿Quién es Ian Ousley?

Ian Luke Ousley es un actor estadounidense, originario de Texas, nacido el 28 de marzo de 2002, quien a sus 21 años de edad fue elegido para interpretar a Sokka en el live-action de 'Avatar: El último maestro del aire' para Netflix, empresa con la que ya había trabajado anteriormente.

El papel más importante que ha tenido hasta ahora es el de Sokka, seguido por Robby Corman en la serie '13 reasons why', también de Netflix.

Inició su carrera en el 2019 con pequeñas apariciones en episodios de series como: 'Sorry for your loss', 'Young Sheldon', 'Big shot' y 'Physical'. En 'Avatar: la leyenda de Aang' ha tenido su personaje más largo y recurrente.

A raíz de dicho papel, su número de fans se ha incrementado y ya se perfila como uno de los nuevos galanes de la televisión.

Así luce Sokka sin su caracterización

Aunque ya se había mostrado junto con otros miembros del elenco en las actividades promocionales de 'Avatar: la leyenda de Aang' y en su Instagram oficial @ianousley, muchos internautas se sorprendieron al verlo sin su caracterización que tan sólo consiste con un corte distinto, el cabello amarrado hacia atrás en una coleta alta y, pos supuesto, el vestuario característico de un guerrero.

Algunos medios de redes sociales han compartido las imágenes de Ian, quien ha cautivado a chicos y chicas por igual al verlo, incluso sin camisa, como piden verlo más.

"Lo vi sin camisa en el episodio de Kioshi, y quedé...", "Lo veo igualito a Jared Padalecki de joven", "Parece mexicano, me encanta", "Es perfecto", "Siempre habremos otakus enamoradas", "Enamorado de él es poco", "Está más bonito fuera de la película", "Lo amé, mucho mejor de lo que esperaba", "Por si necesitas motivación en la noche jajaja", "Más guapo que en la peli", "¿Bromeas? Es un papucho", "Ojalá lo saquen más sin camisa", reaccionaron algunos internautas en Facebook.



No cabe duda que, gracias a todo lo que ha generado este joven actor, escucharemos más de él en próximas producciones.

