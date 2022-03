Andrew Garfield reaccionó a su parodia en 'Bojack Horseman': terminó llorando

Existen cientos de actores que han sido parodiados en series televisivas y películas a lo largo de los años. Andrew Garfield es uno de ellos, pues dentro de la serie 'Bojack Horseman', la cual combina humor negro con situaciones fuera de lo común, existe un personaje que es su imitación.

Este se parece físicamente al protagonista de la cinta 'tick, tick...BOOM!' y también lo retratan como actor; sin embargo, lo más curioso de este personaje es que a Andrew no le molesta en lo absoluto, de hecho, disfruta ver la serie y a su representación animada.

Así lo confirmó durante una entrevista para la BBC Radio en febrero de 2022, donde entre risas platicó una experiencia que le levantó el ánimo y tuvo que ver con verse a sí mismo en 'Bojack Horseman'.

Todo ocurrió cuando observó el capítulo 'Later' de la primera temporada de la serie y Garfield, después de haber tenido un día fatal actuando en una obra de teatro.

¿Cómo ayudó verse en la serie de 'Bojack Horseman' a Andrew Garfield?

"Estaba haciendo la obra 'Angels in America' en Londres y me estaba quedando en mi apartamento. 'Bojack Horseman' era mi programa para distraerme en esa época y yo ya sabía que me parodiaban allí. Hubo una noche donde tuve una muy mala función y volví a casa sintiéndome muy triste, sintiéndome como un mal actor pensando que lo había arruinado. Pongo Bojack y resultó ser el episodio donde el protagonista audiciona para 'Secretariat' y él quiere muchísimo el papel. Se encuentra en un modo de 'éste es mi momento' y está a punto de conseguir el papel, pero la directora de casting recibe una llamada diciendo 'Andrew Garfield está disponible para hacer 'Secretariat'y Bojack es el que queda totalmente desanimado".



Andrew continuó relatando que tuvo un momento existencial al ver el capítulo, pues sintió que era Bojack, pero a la par su misma parodia, ya que sentía que él mismo se interponía en su propio camino.



Esto lo dejó tan impactado y emocionado que el actor de 38 años terminó llorando tras ver esta escena. Sus ánimos volvieron y se sintió agradecido por poder hacer las cosas que ama.

"En diversos momentos, en los momentos de terrible duda sobre mí mismo, digo 'bueno, estoy bien si puedo hacer teatro y hacer obras para una audiencia de 10 personas por el resto de mi vida, si se me permite hacer eso, es suficiente'".