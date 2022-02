Escenas icónicas del cine que en realidad fueron improvisadas o accidentes de los actores

No todo lo que ves en las películas está cuidadosamente planificado, pues existen escenas que no estaban escritas en el guion y quedaron mejor de lo esperado, tanto así que algunas pasaron a la historia como icónicas.

Escenas de películas que no fueron planeadas, pero salieron bien

Avengers: Infinity War (2018)

En la cinta de Marvel dirigida por los hermanos Russo, la conversación que tienen Thor y el Capitán América sobre la comparación de su vello facial no estaba escrita, pero como los actores se llevan muy bien en la vida real, suelen hacerse bromas entre ellos. “¿Me copiaste la barba?” es la frase que improvisaron Chris Evans y Chris Hemsworth.

Dirty Dancing (1987)

Una de las escenas más icónicas en esta película, protagonizada por Patrick Swayze y Jennifer Grey, es el ensayo de su coreografía, la cual fue improvisada.

La parte en la que Johnny y Baby se arrastran en el suelo uno hacia el otro, con la canción ‘Love is Strange’ de Mickey & Sylvia de fondo, fue grabada mientras calentaban. ¡Quién diría que esta toma se convertiría en una de las más famosas del filme!

Twilight (2008)

La historia de amor entre una adolescente y un vampiro también tiene una escena que no era parte del guión: se trata de Bella Swan y Edward Cullen en un árbol, viendo el paisaje que los rodeaba.

En noviembre de 2008, en una entrevista a Collider, Kristen reveló que la improvisación fue cuando ambos caminaban y hablaban, pero sin hacer nada relevante.

“Algunas de las líneas de la película son improvisadas y pensé que todas se iban a cortar porque dirían: 'Está bien, solo vamos a rodar y divagar y no vamos a usar nada de eso' Pero en realidad rodaron y parte de eso está en la película y estoy muy emocionada de verlo. La única cosa fue, y este también fue un día difícil, cuando estábamos en el árbol y él me tomó y me mostró la vista más hermosa, su vista favorita. Suena tan estúpido citarme a mí misma en la película, pero recuerdo las líneas. No voy a fingir que no recuerdo las líneas. Yo digo: 'Este tipo de cosas no existen'. Luego Robert dice: 'Lo hacen en mi mundo'”.

10 Things I Hate About You (1999)

El fallecido Heath Ledger y Julia Stiles se robaron el corazón de miles de espectadores con su interpretación de dos jóvenes rebeldes, solitarios y románticos.

La escena improvisada es cuando Kat Stratford (Stiles) lee su poema ‘10 cosas’ y comienza a llorar, pues la actriz se conmovió tanto que no pudo contener sus lágrimas.

Otra escena que no estaba planeada es cuando Patrick (Ledger) comienza a jugar con el fuego, pues es algo que al intérprete se le ocurrió en el momento.

Rocky (1976)

Se podría decir que la mayoría de las escenas que fueron grabadas en las calles de Filadelfia no estaban escritas en el guion, ya que la producción no tenía permisos para filmar y tampoco extras ni equipo.

Es por ello que lo que hace la gente cuando Sylvester Stallone corre por la ciudad es tan natural, porque no sabían que estaban grabando, incluso una persona le avienta una naranja.

The Princess Diaries (2001)

Anne Hathaway también forma parte de la lista de improvisaciones, pero lo que ocurrió con ella fue un accidente en la película dirigida por Garry Marshall.

En el video ‘The Happy Days Of Garry Marshall’ realizado en honor al fallecido director y publicado por TV Guide, la actriz reveló que la escena que hizo junto a Heather Matarazzo en las gradas de la escuela no estaba planeada así como la vimos.

Garry les dijo que se pusieran en diferentes escalones y caminaran de un lado a otro mientras decían su diálogo, pero en un descuido Anne se cayó.

"Supongo que en una toma Heather tenía mucha energía, así que se movía más rápido y me equivoqué. Me di cuenta de que íbamos a estar en el mismo escalón, así que giré muy rápido y me resbalé en un charco y simplemente... Quiero decir, simplemente me caí y me eché a reír y seguí adelante con la escena. Nunca volví a pensar en eso y, de repente, como seis meses después, está en el tráiler. Lo guardó. Se lo quedó porque era un momento encantador”, explicó la actriz de 39 años.

The Amazing Spider-Man 2 (2014)

Las escenas románticas entre Andrew Garfield y Emma Stone no eran actuadas, pues los actores eran pareja en la vida real. Pero el beso con el que Andrew sorprendió a Gwen el día de la graduación no estaba en el guion, según contó el actor en una entrevista a Den Of Geek en agosto de 2013.

“Oh, el beso no estaba en el guion. No sabía que lo iba a hacer. Solo pensé: ‘Me acabo de perder el discurso de despedida de mi novia. ¿Cómo voy a compensarla?’. Entonces pensé, ‘Me estoy graduando. Realmente me importa un carajo este lugar, y joder a toda la gente. Así que voy a entrar y divertirme. ¡Y avergonzarla!’”, dijo el actor de 38 años.

Midnight Cowboy (1969)

Dustin Hoffman y Jon Voight también protagonizaron una improvisación en la película, cuando ambos caminan por las calles de Nueva York y un taxi se pasa el semáforo rojo, a lo que el personaje Ratso le grita: “¡Oye, estoy caminando!”.

La escena se filmó con una cámara dentro de una camioneta que estaba al otro lado de la calle.

“Fue una escena difícil desde el punto de vista logístico, porque eran peatones reales y había tráfico real, y Schlesinger quería hacerlo de una sola vez, no quería cortar. Él quería que camináramos, como media cuadra, y las primeras veces que lo hicimos la señal se puso roja. Schlesinger estaba muy molesto. Salió corriendo de la camioneta y dijo: 'Oh, oh, tienes que seguir caminando'. 'No podemos, hombre. Hay maldito tráfico.’ ‘Bueno, tienes que cronometrarlo’”, relató el actor a MentalFloss en mayo de 2019.



Luego de algunos intentos descubrieron cómo cronometrar correctamente la caminata, pero casi los atropella un taxi.

"Supongo que el cerebro funciona tan rápido que dijo, en una fracción de segundo: 'No te salgas del personaje'. Entonces dije: ‘Estoy caminando aquí, es decir, estamos filmando una escena aquí, y esta es la primera vez que lo hacemos bien, y nos has jodido’. Schlesinger comenzó a reír. Aplaudió y dijo: 'Debemos tener eso, debemos tener eso', y lo volvió a hacer dos o tres veces, porque le encantó", reveló al actor.

Joker (2019)

El director de la cinta, Todd Phillips, dijo en un video compartido en Twitter por el portal Screenplayed que una de las escenas más bellas y reveladoras de la película fue una improvisación de Joaquín Phoenix. El momento es justo después de que Arthur comete su primer crimen en el metro de Gotham.

El cineasta contó que la escena estuvo inspirada en la banda sonora que estaba escuchando en ese momento, la cual pertenece a Hildur Guðnadóttir, su compositor favorito.

"Esta escena es interesante porque tiene lugar en un momento cataclísmico, un punto de inflexión en la vida de Arthur, y encuentra este pequeño lavabo para reponerse. Y también es interesante que lo que ocurrió es totalmente diferente a lo que estaba guionizado. En el guion, Arthur tenía que entrar al baño, esconder su arma, lavarse el maquillaje, mirarse al espejo y preguntarse: "¿Qué he hecho?". Cuando llegamos al set ese día, Joaquin y yo pensamos que esto no se parecía mucho a algo que haría Arthur.