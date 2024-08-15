Películas

‘Alien: Romulus’: Todo lo que debes saber (y recordar) antes de ver la nueva película de la saga

'Alien: Romulus' ya está en cines, lista para revitalizar la legendaria saga con una nueva perspectiva. Te compartimos seis claves esenciales que debes saber antes de sumergirte en esta historia del universo 'Alien'.

Redactora
Por:
Alexandra Gómez.
Video ¿En qué orden ver las películas de ‘Alien’ para entenderle a la nueva?

La llegada de ‘Alien: Romulus’, la emblemática franquicia de ciencia ficción y terror, está a punto de añadir un nuevo capítulo a su vasta historia. Esta película, dirigida por Fede Álvarez, no solo tiene la responsabilidad de continuar con la historia de la saga, sino también de aportar una nueva visión que capture la esencia de lo que ha hecho de ‘Alien’ un referente en este género cinematográfico. Para disfrutar al máximo de esta nueva entrega, aquí te presentamos algunas claves que debes tener en cuenta.

#1 La expansión del universo en ‘Alien: Romulus’

‘Alien: Romulus’ enfrenta un desafío al organizar y expandir un universo que, a lo largo de sus múltiples entregas, se ha vuelto un tanto irregular y desordenado. El director no solo se enfrentó a la tarea de conectar las diferentes historias que han dado forma a la saga, sino que creó un puente que permite entender mejor la cronología y el subtexto que caracteriza a ‘Alien’.

La trama está dirigida por Fede Álvarez.
La trama está dirigida por Fede Álvarez.
Imagen 20th Century Fox.

#2 Cronología y ubicación temporal de ‘Alien: Romulus’

Uno de los aspectos más interesantes de esta entrega es su ubicación dentro de la línea temporal de la saga. La trama se desarrolla entre los eventos que ocurrieron en ‘Alien: El octavo pasajero’ de 1979 y ‘Aliens: el regreso’ de 1986. La historia se sitúa aproximadamente 20 años después de la primera entrega.

Esta estrategia brinda la oportunidad de explorar un período poco conocido en el desarrollo de la franquicia, que deja entrever que Weyland Corp sabía de la existencia del xenoformo y su naturaleza peligrosa. Se espera que esta entrega muestre cómo surgió la colonia en el planeta LV-426, al que Ellen Ripley (personaje interpretado por Sigourney Weaver en las primeras entregas de la cinta) debe viajar en la continuación de la primera parte.

Esta ubicación temporal tiene la posibilidad de profundizar en los enigmas que rodean a la teniente Ellen Ripley (personaje interpretado por Sigourney Weaver) y los eventos que llevaron a la creación de la colonia en el planeta LV-426.

La franquicia es una de las más seguidas dentro del género de la ciencia ficción.
La franquicia es una de las más seguidas dentro del género de la ciencia ficción.
Imagen 20th Century Fox.

#3 La sombra de Weyland Corp

Weyland Corp, la omnipresente corporación que ha sido una fuerza impulsora detrás de muchos de los eventos en la saga ‘Alien’, sigue desempeñando un papel crucial en esta entrega. A lo largo de la franquicia, esta entidad ha estado detrás de las decisiones más cuestionables y peligrosas dentro de la historia, siempre en busca de ganancias y avances tecnológicos sin considerar las consecuencias éticas.

Su influencia ha sido una constante, desde su fundación por Peter Weyland hasta su implicación en la creación de los xenomorfos.

‘Alien: Romulus’ tiene la oportunidad de explorar aún más este tema y mostrar cómo la corporación continúa manipulando los eventos en su propio beneficio, y cómo su obsesión por la tecnología y la biotecnología sigue teniendo consecuencias desastrosas.

'Alien: Romulus'.
'Alien: Romulus'.
Imagen 20th Century Fox.

#4 El legado de Ellen Ripley


No se puede hablar de ‘Alien’ sin mencionar a Ellen Ripley, que se ha convertido en un ícono del cine de acción y ciencia ficción. Su presencia ha moldeado la franquicia en su totalidad.

En ‘Alien: Romulus’, su herencia se mantiene viva a través de la nueva protagonista, Rain Carrandine, interpretada por Cailee Spaeny. Este nuevo personaje tiene la difícil tarea de llenar los zapatos de Ripley y continuar con la tradición de fuertes figuras femeninas que enfrentan el horror del xenomorfo con valentía y determinación.

Sigourney Weaver interpretó a la teniente Ripley en 'Alien: el octavo pasajero' en 1979.
Sigourney Weaver interpretó a la teniente Ripley en 'Alien: el octavo pasajero' en 1979.
Imagen 20th Century Fox.

#5 La evolución de los androides

Desde el inicio, los androides han sido una parte esencial de la historia de ‘Alien’. Estos personajes, complejos y con motivaciones ambiguas, han jugado roles clave tanto como aliados como antagonistas. En ‘Alien: Romulus’, es probable que veamos la continuación de esta tendencia, con nuevas interpretaciones y desarrollos en la relación entre los humanos y sus contrapartes artificiales.

La franquicia ha explorado esta dinámica a lo largo de varias películas, desde Ash en ‘El octavo pasajero’ hasta David en ‘Prometeo’ y ‘Alien: Covenant’. Cada androide ha aportado una nueva perspectiva sobre la inteligencia artificial y su papel en el universo de ‘Alien’.

#6 La importancia de las naves espaciales

Estos transportes tecnológicos no fungen simplemente como escenarios; son tan importantes como los propios personajes.

Su diseño industrial y desgastado ha contribuido a la estética de la franquicia y se ha convertido en un diferenciador en el género de la ciencia ficción. Desde el USCSS Nostromo hasta la Covenant, cada nave ha jugado un papel crucial en la historia, proporcionando no solo un medio de transporte, sino un ambiente opresivo que intensifica la tensión y el terror en el desarrollo de la trama.

En ‘Alien: Romulus’, se espera que la nave titular siga esta tradición y sea representada con un nuevo diseño que marque una evolución en el legado visual de la saga.


