Andrew Scott en Netflix no es el único: los actores que han interpretado a Tom Ripley

Siguiendo la tendencia de adaptar libros a series o películas, Netflix lanzó el pasado 4 de abril ‘Ripley’, una adaptación televisiva de las novelas de Patricia Highsmith, que siguen al estafador Tom Ripley a lo largo de diversas aventuras para cometer un fraude.

Lo cierto es que esta versión es tan solo la más reciente de una larga tradición. Tom Ripley ya había llegado al cine previamente, con cinco películas del personaje, basadas, en mayor o menor medida, en los mencionados libros.

Actores que han interpretado a Tom Ripley en series y películas

Andrew Scott en la serie de Netflix ‘Ripley’ (2024)

Esta serie de ocho episodios, dirigida por Steven Zaillian, adapta la primera novela de la saga. En ella, Tom Ripley viaja a Italia para convencer a Dickie Greenleaf de que regrese a casa.

La serie cuenta con un 87% de aprobación en Rotten Tomatoes por parte de la crítica y un 81% por parte del público. En el sitio especializado, la crítica ha aplaudido el trabajo de Andrew Scott en el papel de Tom Ripley, llamándolo el mejor para el papel o simplemente señalando su entrega al mismo.

Andrew Scott como Tom Ripley en la serie de Netflix 'Ripley'.

Barry Pepper en ‘Ripley Under Ground’ (2005)

Casi 20 años atrás, vimos la última adaptación de una de las novelas de Patricia Highsmith, bajo la dirección de Roger Spottiswoode. En este caso, se trató de su segundo libro.

‘The New York Times’ calificó la película como la “posiblemente más ridícula” de todas las versiones que se han hecho de la historia de Tom Ripley.

John Malkovich en ‘Ripley's Game’ (2002)

John Malkovich da vida a un Tom Ripley más maduro y experimentado en esta adaptación de la saga. El personaje se presenta como un estafador seductor y un genio del engaño.

Un dato curioso es que Malkovich hizo una aparición especial en la serie de Netflix ‘Ripley’, interpretando a un criminal estadounidense llamado Reeves Minot.

Matt Damon en ‘El talentoso señor Ripley’ (1999)

La versión de Anthony Minghella es la más conocida por el público. Si bien se suele considerar como la adaptación más fiel a los libros, presenta importantes modificaciones como la introducción de nuevos personajes y un Ripley mucho más completo, ligeramente más talentoso y con la capacidad de desarrollar un aprecio por el jazz.

Matt Damon como Tom Ripley en 'El talentoso señor Ripley'.

Dennis Hopper en ‘The American Friend’ (1977)

Dirigida por Wim Wenders, se trata de una adaptación libre de la tercera novela de los libros, que traslada la historia a Hamburgo, Alemania.

El Tom Ripley de Dennis Hopper convence a un enmarcador de cuadros con una enfermedad terminal de convertirse en un asesino.

'The American Friend'

Alain Delon en ‘Plein Soleil’ (1960)

Apenas cinco años después de la publicación de la primera novela de Patricia Highsmith, ‘The Talented Mr. Ripley’ llegó su adaptación a la pantalla grande de la mano del director René Clément. Por esto, Alain Delon es otro de los actores más vinculados al personaje.

Titulada ‘Purple Noon’ en inglés, se ha convertido en un clásico del cine francés. Un dato que vale la pena resaltar es que la película gira enteramente en torno a personajes estadounidenses, pero los diálogos son mayormente en francés.

Alain Delon fue Tom Ripley en 'Plein Soleil' o 'Purple Noon'.