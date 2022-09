5 actores blancos que interpretaron personajes de otras etnias: Johnny Depp fue nativo americano

En la historia del cine se han realizado diversas películas que intentan representar una cultura y, aunque algunas tienen éxito, otras han recibido críticas por parte del público debido al poco parecido de los actores con los personajes; a continuación, te compartimos algunos ejemplos.

Johnny Depp en ‘The Lone Ranger’

El filme, dirigido por Gore Verbinski, llegó a la pantalla grande en 2013 y narró la historia del Llanero solitario (a quien dio vida Armie Hammer) y su compañero Toro, que fue personificado por Johnny Depp.

Durante la época de estreno, Depp recibió críticas por interpretar a un nativo americano, pues algunos espectadores señalaron que son pocas las representaciones de esta etnia que se apegan a la realidad. En una entrevista para ‘Entertainment Weekly’ publicada el 2 de abril de 2012, el artista dio su opinión al respecto.

“La única razón por la que quería interpretar a Toro es para tratar de (jugar) con el estereotipo del indio americano que se ha establecido a lo largo de la historia, o al menos en la historia del cine”, aseguró Johnny.

Ben Affleck en ‘Argo’

Protagonizada y dirigida por Ben Affleck, la cinta de 2012 abordó una operación encubierta que se realizó para rescatar a seis estadunidenses, esto en Teherán durante la década de los 80.

En el drama, basado en hechos reales, el artista de 50 años encarnó a Tony Mendez, un agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que se unió a la institución en 1965. El hombre, nacido en Eureka, Nevada, era de familia mexicana e italiana. Lo anterior causó polémica entre el público, que aseguró que un latino debió encargarse del papel en lugar de Ben.

Elizabeth Taylor en ‘Cleopatra’

Cleopatra es una de las personalidades más populares en la historia de Egipto, ascendió al trono con tan sólo 18 años y, según señaló ‘National Geographic’ en un artículo publicado el 10 de marzo de 2021, gozaba de “un atractivo irresistible” gracias a su inteligencia y belleza.

Elizabeth Taylor, una actriz británica-estadunidense, interpretó a la hermosa mujer en la película ‘Cleopatra’, la cual llegó a la gran pantalla en 1963.

Jake Gyllenhaal en ‘Prince of Persia: The Sands of Time’

A lo largo de su trayectoria artística, Jake ha trabajado en una amplia lista de producciones y en ‘Príncipe de Persia: las arenas del tiempo’ (por su nombre en español) el histrión se convirtió en un hombre iraní, con quienes, según la audiencia, no comparte ningún parecido físico.

Durante una charla con medios de comunicación, retomada por ‘Men’s Health’ en julio de 2019, el intérprete reveló qué piensa del proyecto que encabezó durante 2010.

“Creo que he aprendido mucho desde que hice ‘Prince of Persia’, en el sentido de que ahora invierto mucho tiempo intentando ser muy precavido con los papeles que escojo y por qué los estoy escogiendo. (...) Estamos obligados a cometer errores y decir: ‘Eso no fue lo correcto para mí’ o ‘Eso no encajó del todo bien’”, puntualizó.

Juliette Binoche en ‘Los 33’

El drama, que se lanzó en 2015, tuvo en su reparto a celebridades como Antonio Banderas, Rodrigo Santoro, Naomi Scott y la estrella francesa Juliette Binoche, quien se metió en el papel de María Segovia, una mujer chilena.

La producción, inspirada en hechos reales, abordó el rescate de 33 mineros originarios de Chile que quedaron atrapados en 2010, esto debido a que una mina se derrumbó. Durante una plática con ‘ScreenSlam’ el 2 de noviembre de 2015, Juliette habló sobre su personaje en la cinta.

“Ella (Patricia Riggen, directora del proyecto) fue la que me impulsó y dijo ‘bueno, no conoces a la gente chilena, pero hay una gran mezcla, sabes. Serás una mujer chilena perfecta. (...) Cuando nos vimos a los ojos ( con María, la mujer chilena de la vida real) yo le dije ‘lo siento por no ser chilena’ y ella dijo ‘no te preocupes, no es acerca de eso”, aseveró Binoche.