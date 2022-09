Niñas afroamericanas reaccionan al tráiler de ‘La Sirenita’ y conmueven redes: "Se ve como yo"

El trailer de ‘La sirenita’, en versión live action, no solo anuncia el estreno de la cinta para mayo de 2023, también da un pequeño vistazo a Halle Bailey caracterizada como la princesa marina de Disney.

Aunque lo que llamó la atención de varios internautas fue la reacción de muchas niñas afroamericanas, quienes se mostraron encantadas por verse representadas en el personaje.

Niñas afroamericanas reaccionan a tráiler de ‘La sirenita’ y sus videos se hacen virales

Más de un padre de familia se dedicó a grabar las reacciones de sus pequeñas al ver por primera vez el trailer de ‘La sirenita’, pues para muchas fue una gran emoción que Ariel fuera encarnada por una actriz afroamericana.

Claro que la respuesta tan inocente de las pequeñas cautivó a muchas personas en la plataforma, quienes compartierpn su opinión al respeto:

“Oigan, de verdad yo era parte de quienes se quejaban porque no era como la original. Me acabo de tragar mis palabras, esto es bellísimo”, “Por eso digo que el cambio de la raza en los personajes no cambia la historia, pero sí cambia la perspectiva de los niños”, “No sabía que podía ponerlos tan felices, perdón por decir que era muy forzado. Ahora comprendo”, “Esta es la única opinión que debería importarnos”, “La representación no es forzada, la representación es una necesidad para las nuevas generaciones”, “Hay muchas personas quejándose en Internet por cambiar a los personajes y decir que es una inclusión forzada, pero ver esto me recordó la magia del cine”, “Aún hay cosas que tengo que entender, pero viendo el video entiendo que si esto es la inspiración de muchos en un futuro no voy a quejarme más” o “No se trataba de nosotros y nuestra terquedad, siempre se trató de ellos como nueva generación”.

Internet defiende el live action de ‘La sirenita’ ante las críticas de los ‘haters’

El live action de ‘La sirenita’ se encuentra en su etapa de postproducción, pues fue la mismísima Halle Bailey fue quien anunció, vía Instagram, el 12 de julio de 2021 que el rodaje había concluido, así que esperaba con emoción el estreno de la cinta en cines:

“Después de audicionar para esta película cuando tenía 18 años, a punto de cumplir 19, ahora termino de filmar en medio de una pandemia y cumpliendo 21 años… Esta experiencia me ha hecho mucho más fuerte de lo que jamás pensé que podría ser. No puedo esperar a que el tiempo se acelere para que todos puedan ver esta película porque fue hecha con mucho amor (además de sangre, sudor y lágrimas)”.