‘Abigail’ fue de los últimos proyectos de Angus Cloud: así es su personaje en la película de terror

Si bien ‘Euphoria’ es el proyecto más conocido de la carrera de Angus Cloud no es el único. Antes de su muerte el 31 de julio de 2023, el actor tuvo la oportunidad de demostrar su talento en otras producciones. Tal es el caso de ‘Abigail’, película de terror que acaba de llegar a cines.

‘Abigail’ fue de los últimos proyectos de Angus Cloud antes de morir

En la película de terror, el fallecido actor interpreta el papel de Dean, un conductor de fuga que forma parte de un grupo de delincuentes que buscan cobrar un rescate de 50 millones de dólares secuestrando a la hija de 12 años de un hombre rico. Sin embargo, su plan se desmorona abruptamente cuando la chica, amante del ballet, resulta ser un vampiro asesino y casi indestructible.

Si bien la producción encontró algunos contratiempos debido a las huelgas de escritores y actores del 2023, el director Matt Bettinelli-Olpin confirmó en una entrevista con ‘Variety’ que Angus Cloud filmó todas sus escenas y diálogos antes de fallecer, por lo que no hubo necesidad de recreaciones digitales ni sustituciones: “Cada elemento de Angus es Angus en la película. Ni siquiera hay una línea ADR fuera de cámara que necesitábamos para la historia. Es todo Angus”.

El tributo en la película ‘Abigail’ a Angus Cloud

La cinta de terror es un tributo al fallecido actor, puesto que en los créditos aparece una leyenda que dice ‘In Loving Memory’, junto con el autógrafo del actor dentro del contorno de una nube.

Adicionalmente, el equipo creativo de la película buscó honrar la memoria y trabajo de Angus Cloud lo más posible: “Todos los involucrados realmente querían asegurarse de que termináramos la película con fuerza y le hiciéramos justicia a Angus. Sentimos una responsabilidad”, dijo Bettinelli-Olpin a ‘Variety’.

Uno de los momentos que encapsula el espíritu del actor es una informal al principio de la película ‘Abigail’, donde el personaje de Cloud comienza a cantar una canción en la radio, ‘Glamorous Lifestyle’, con Andre Nickatina, que el actor pudo seleccionar él mismo. “Me dijo: ‘¡No puedo creer que vayamos a incluir esta canción en una maldita película!’”, recordó Bettinelli-Olpin. “Para crédito de todos los involucrados, nunca estuvo sobre la mesa cortarlo. Fue como, ‘No, eso significó mucho para Angus’. Dejemos que eso sea parte de la película’”.