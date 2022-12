Daniel Craig responde si su personaje es gay en ‘Glass Onion’ y lanza petición a los fans

Desde que Daniel Craig dejó el personaje de James Bond, ha habido algunos candidatos para tomar su lugar, como Idris Elba.

Pero el actor de ‘No Time to Die’ no se retiró por completo de la actuación, pues ahora protagoniza la franquicia de películas de ‘Knives Out’.



Su personaje es el del detective Benoit Blanc, un hombre práctico, extravagante y sumamente inteligente que se dedica a resolver misterios.

El actor ha hablado respecto a la orientación sexual de su personaje, y pidió a los fans que no se obsesionen con este tema en particular.





Daniel Craig habló sobre la orientación sexual de Benoit Blanc



En el Festival de Cine de Londres el director de ‘Glass Onion: A Knives Out Mystery’, Rian Johnson confirmó que el protagonista central de la película, Benoit Blanc, es gay.

Esto después de que suscitara preguntas una escena en particular en la cinta, en la que se da a entender que el detective vive con un hombre.

El director también agregó para ‘The Independent’ que este aspecto tenía sentido para él y para el actor que lo interpreta:

“Simplemente tenía sentido para Daniel y para mí (que Blanc fuera queer). No queríamos ser tímidos o lindos al respecto. Sólo que fuera un hecho del personaje”.



Daniel Craig habló sobre el tema con ‘The Sunday Times’ y dijo que este aspecto en particular de su personaje “es normal” y agregó: “No queremos hacer una montaña de un grano de arena. Nos pareció lo más natural del mundo”.

Es decir, el actor no quiere que este sea un tema que llame la atención, pues las relaciones LGBT+ son como cualquier otra.

Daniel Craig pide que “no se obsesionen” con el tema



En entrevista para ‘Deadline’ Daniel Craig (quien forma parte de los famosos que le enseñan a sus hijos el valor de las cosas), habló sobre este aspecto sobre Benoit Blanc, y pidió a las personas que “no se obsesionen con el tema”:

“Mientras menos cantemos y bailemos sobre eso, mejor. Porque simplemente para mi tenía sentido Y también, como dije en el Festival de Londres: '¿Quién no querría vivir con el ser humano con el que vive?' Es lindo, es divertido. ¿Y por qué no debería serlo? No quiero que la gente se enganche políticamente con eso”.



Cabe recordar que en 2021 la propia sexualidad de Daniel Craig, quien lleva casado desde 2011 con la actriz Rachel Weisz, fue objeto de escrutinio cuando se le vio en un bar gay con el empresario Bruce Bozzi.

En el podcast ‘Lunch with Bruce’ declaró que "no estaban haciendo nada malo", sencillamente salieron a pasar un rato agrabable. Además reveló que lleva buen tiempo asistiendo a bares gay:

“He asistido a bares gay desde que tengo memoria. Una de las razones: porque no me tengo pelear en los bares gay tan seguido”.