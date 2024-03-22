¿Quién ha sido el mejor James Bond de la historia? Todos los actores que lo han interpretado
Tras de los rumores de que Aaron Taylor-Johson estaría en pláticas para ser el nuevo James Bond, recordamos a los actores que han interpretado al agente 007 y respondemos la gran pregunta de los fans: ¿quién es el mejor?
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
¿Estamos frente a un nuevo James Bond? A raíz de los rumores que apuntan que ya habría un nuevo actor para darle vida al agente 007, recordamos la larga historia del personaje en el cine.
¿Quién será el nuevo James Bond? Rumores apuntan a un actor para el agente 007 en 2024
Daniel Craig se despidió del emblemático personaje en 2021, con la película ‘ ‘No Time to Die’. Desde entonces, mucho se ha especulado sobre quién será su relevo. Idris Elba, Tom Hiddleston o Henry Cavill han sido algunos de los nombres que se han puesto sobre la mesa, sin que se haya podido concretar ninguno de ellos.
El 18 de marzo pasado ‘The Sun’ dio a conocer que Aaron Taylor-Johson sería el nuevo James Bond. De acuerdo con las fuentes del diario británico, Eon Productions ya le habría hecho una oferta formal y solo estarían esperando a que el actor de ‘Kick-Ass’ y Quicksilver aceptara. No obstante, hasta el momento, no se ha hecho ningún anuncio oficial por parte de la productora o el histrión.
¿Cuántos actores han interpretado a James Bond?
Sin importar quién sea el próximo protagonista de la franquicia, tendrá grandes zapatos que llenar.
Vale la pena recordar que, hasta ahora, han sido 6 los actores que han interpretado al agente 007. En orden cronológico, son los siguientes: Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig.
¿Quién ha sido el mejor James Bond?
La pregunta es capaz de iniciar los debates más intensos entre los fans de la saga, por lo que hay que acercarse con cuidado a responderla. En este caso, tomamos como referencia el listado de ‘Ranker’ de diciembre de 2023.
En el sitio web dedicado a hacer listas a partir de los votos de internautas, Sean Connery, el primer actor en interpretar al agente 007, se llevó el primer lugar.
A él, le siguen Daniel Craig y Pierce Brosnan como los mejores James Bond. El cuarto lugar se lo llevó Roger Moore.
En los últimos puestos de la lista se los quedaron Timothy Dalton y George Lazenby.
¿Cuál es la película más taquillera de James Bond?
La cinta más exitosa de la franquicia del famoso agente es ‘Skyfall’, protagonizada por Daniel Craig. Estrenada en 2012, la película recaudó 1 mil 111 millones de dólares en taquilla a nivel mundial (304. 4 millones en Estados Unidos), de acuerdo con la revista ‘Forbes’.
Otras entregas de James Bond que resultaron ser un exitoso negocio son ‘Spectre’ (2015), que se hizo de 879.6 millones de dólares; ‘Casino Royale’ (2006), que amasó 594.4 millones de dólares; ‘Quantum of Solace’, con 591.7 millones de dólares, y ‘Die Another Day’ (2002), que recaudó 431.9 millones de dólares.
¿Te emociona una nueva película de James Bond? Cuéntanos en los comentarios qué actor consideras tú que ha sido el mejor agente 007.