¿Quién ha sido el mejor James Bond de la historia? Todos los actores que lo han interpretado

Video Daniel Craig rechazó ser James Bond más de una vez: no quería cometer el error de otros actores.

¿Estamos frente a un nuevo James Bond? A raíz de los rumores que apuntan que ya habría un nuevo actor para darle vida al agente 007, recordamos la larga historia del personaje en el cine.

¿Quién será el nuevo James Bond? Rumores apuntan a un actor para el agente 007 en 2024

PUBLICIDAD

Daniel Craig se despidió del emblemático personaje en 2021, con la película ‘ ‘No Time to Die’. Desde entonces, mucho se ha especulado sobre quién será su relevo. Idris Elba, Tom Hiddleston o Henry Cavill han sido algunos de los nombres que se han puesto sobre la mesa, sin que se haya podido concretar ninguno de ellos.

El 18 de marzo pasado ‘The Sun’ dio a conocer que Aaron Taylor-Johson sería el nuevo James Bond. De acuerdo con las fuentes del diario británico, Eon Productions ya le habría hecho una oferta formal y solo estarían esperando a que el actor de ‘Kick-Ass’ y Quicksilver aceptara. No obstante, hasta el momento, no se ha hecho ningún anuncio oficial por parte de la productora o el histrión.

'The Sun' informa que el papel de James Bond ya se le ofreció a Aaron Taylor-Johnson Imagen 20th Century Fox/Getty Images

¿Cuántos actores han interpretado a James Bond?

Sin importar quién sea el próximo protagonista de la franquicia, tendrá grandes zapatos que llenar.

Vale la pena recordar que, hasta ahora, han sido 6 los actores que han interpretado al agente 007. En orden cronológico, son los siguientes: Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig.

Figuras de cera de los seis actores que han interpretado a James Bond. Imagen Getty Images

¿Quién ha sido el mejor James Bond?

La pregunta es capaz de iniciar los debates más intensos entre los fans de la saga, por lo que hay que acercarse con cuidado a responderla. En este caso, tomamos como referencia el listado de ‘Ranker’ de diciembre de 2023.

En el sitio web dedicado a hacer listas a partir de los votos de internautas, Sean Connery, el primer actor en interpretar al agente 007, se llevó el primer lugar.

PUBLICIDAD

A él, le siguen Daniel Craig y Pierce Brosnan como los mejores James Bond. El cuarto lugar se lo llevó Roger Moore.

Sean Connery, Daniel Craig y Pierce Brosnan son los mejores James Bond, según un listado de 'Ranker' de diciembre 2023. Imagen Getty Images



En los últimos puestos de la lista se los quedaron Timothy Dalton y George Lazenby.

¿Cuál es la película más taquillera de James Bond?

La cinta más exitosa de la franquicia del famoso agente es ‘Skyfall’, protagonizada por Daniel Craig. Estrenada en 2012, la película recaudó 1 mil 111 millones de dólares en taquilla a nivel mundial (304. 4 millones en Estados Unidos), de acuerdo con la revista ‘Forbes’.

Otras entregas de James Bond que resultaron ser un exitoso negocio son ‘Spectre’ (2015), que se hizo de 879.6 millones de dólares; ‘Casino Royale’ (2006), que amasó 594.4 millones de dólares; ‘Quantum of Solace’, con 591.7 millones de dólares, y ‘Die Another Day’ (2002), que recaudó 431.9 millones de dólares.