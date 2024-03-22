James Bond

¿Quién ha sido el mejor James Bond de la historia? Todos los actores que lo han interpretado

Tras de los rumores de que Aaron Taylor-Johson estaría en pláticas para ser el nuevo James Bond, recordamos a los actores que han interpretado al agente 007 y respondemos la gran pregunta de los fans: ¿quién es el mejor?

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Ericka Chavez's profile picture
Por:Ericka Chavez
Video Daniel Craig rechazó ser James Bond más de una vez: no quería cometer el error de otros actores.

¿Estamos frente a un nuevo James Bond? A raíz de los rumores que apuntan que ya habría un nuevo actor para darle vida al agente 007, recordamos la larga historia del personaje en el cine.

¿Quién será el nuevo James Bond? Rumores apuntan a un actor para el agente 007 en 2024

PUBLICIDAD

Daniel Craig se despidió del emblemático personaje en 2021, con la película ‘ ‘No Time to Die’. Desde entonces, mucho se ha especulado sobre quién será su relevo. Idris Elba, Tom Hiddleston o Henry Cavill han sido algunos de los nombres que se han puesto sobre la mesa, sin que se haya podido concretar ninguno de ellos.

El 18 de marzo pasado ‘The Sun’ dio a conocer que Aaron Taylor-Johson sería el nuevo James Bond. De acuerdo con las fuentes del diario británico, Eon Productions ya le habría hecho una oferta formal y solo estarían esperando a que el actor de ‘Kick-Ass’ y Quicksilver aceptara. No obstante, hasta el momento, no se ha hecho ningún anuncio oficial por parte de la productora o el histrión.

'The Sun' informa que el papel de James Bond ya se le ofreció a Aaron Taylor-Johnson
'The Sun' informa que el papel de James Bond ya se le ofreció a Aaron Taylor-Johnson
Imagen 20th Century Fox/Getty Images

Más sobre James Bond

¿Ya hay nuevo James Bond? Aaron Taylor-Johnson pasaría de ser Quicksilver a ser el Agente 007
3 mins

¿Ya hay nuevo James Bond? Aaron Taylor-Johnson pasaría de ser Quicksilver a ser el Agente 007

Cine y Series
Henry Cavill podría aparecer en ‘James Bond’, pero no como imaginas: el actor confesó
3 mins

Henry Cavill podría aparecer en ‘James Bond’, pero no como imaginas: el actor confesó

Cine y Series
Rechazaron a Henry Cavill por estar 'gordito': te contamos qué papel perdió por su físico
2 mins

Rechazaron a Henry Cavill por estar 'gordito': te contamos qué papel perdió por su físico

Cine y Series
Mads Mikkelsen y 6 actores que nacieron para ser villanos: no los vemos como el héroe
3 mins

Mads Mikkelsen y 6 actores que nacieron para ser villanos: no los vemos como el héroe

Cine y Series
7 películas con graves errores científicos: en 'Godzilla' no sabían nada sobre los dinosaurios
4 mins

7 películas con graves errores científicos: en 'Godzilla' no sabían nada sobre los dinosaurios

Cine y Series
El agente 007 sí será una mujer negra en 2021: Lashana Lynch habló de su papel y las críticas
2 mins

El agente 007 sí será una mujer negra en 2021: Lashana Lynch habló de su papel y las críticas

Cine y Series
¿Harry Styles debutará como el nuevo James Bond?: él mismo respondió
2 mins

¿Harry Styles debutará como el nuevo James Bond?: él mismo respondió

Cine y Series
La princesa Leia, James Bond y otros icónicos personajes por los que se arrepienten sus actores
6 mins

La princesa Leia, James Bond y otros icónicos personajes por los que se arrepienten sus actores

Cine y Series
El coronavirus vence a James Bond: se pospone el estreno mundial de su última película
2 mins

El coronavirus vence a James Bond: se pospone el estreno mundial de su última película

Cine y Series
¿James Bond será mujer en el futuro? La productora de 'Bond 25' rompe la controversia
2 mins

¿James Bond será mujer en el futuro? La productora de 'Bond 25' rompe la controversia

Cine y Series

¿Cuántos actores han interpretado a James Bond?

Sin importar quién sea el próximo protagonista de la franquicia, tendrá grandes zapatos que llenar.

Vale la pena recordar que, hasta ahora, han sido 6 los actores que han interpretado al agente 007. En orden cronológico, son los siguientes: Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig.

Figuras de cera de los seis actores que han interpretado a James Bond.
Figuras de cera de los seis actores que han interpretado a James Bond.
Imagen Getty Images

¿Quién ha sido el mejor James Bond?

La pregunta es capaz de iniciar los debates más intensos entre los fans de la saga, por lo que hay que acercarse con cuidado a responderla. En este caso, tomamos como referencia el listado de ‘Ranker’ de diciembre de 2023.

En el sitio web dedicado a hacer listas a partir de los votos de internautas, Sean Connery, el primer actor en interpretar al agente 007, se llevó el primer lugar.

PUBLICIDAD

A él, le siguen Daniel Craig y Pierce Brosnan como los mejores James Bond. El cuarto lugar se lo llevó Roger Moore.

Sean Connery, Daniel Craig y Pierce Brosnan son los mejores James Bond, según un listado de 'Ranker' de diciembre 2023.
Sean Connery, Daniel Craig y Pierce Brosnan son los mejores James Bond, según un listado de 'Ranker' de diciembre 2023.
Imagen Getty Images


En los últimos puestos de la lista se los quedaron Timothy Dalton y George Lazenby.

¿Cuál es la película más taquillera de James Bond?

La cinta más exitosa de la franquicia del famoso agente es ‘Skyfall’, protagonizada por Daniel Craig. Estrenada en 2012, la película recaudó 1 mil 111 millones de dólares en taquilla a nivel mundial (304. 4 millones en Estados Unidos), de acuerdo con la revista ‘Forbes’.

Otras entregas de James Bond que resultaron ser un exitoso negocio son ‘Spectre’ (2015), que se hizo de 879.6 millones de dólares; ‘Casino Royale’ (2006), que amasó 594.4 millones de dólares; ‘Quantum of Solace’, con 591.7 millones de dólares, y ‘Die Another Day’ (2002), que recaudó 431.9 millones de dólares.

¿Te emociona una nueva película de James Bond? Cuéntanos en los comentarios qué actor consideras tú que ha sido el mejor agente 007.

Relacionados:
James BondDaniel CraigActores HollywoodPelículasCine

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD