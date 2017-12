Christina Aguilera y su hija, invitadas de honor a la fiesta navideña de Kim Kardashian

Cada Navidad la familia Kardashian abre las puertas de la casa de Kris Jenner en Beverly Hills, para celebrar una de las fiestas más grandes del año, a la que, por supuesto, invitan a sus amigos celebridades. Este año la invitada de honor fue Christina Aguilera junto con su hija Summer Rain, como lo presumió Kim Kardashian en sus redes.



Las famosas estuvieron posando juntas para las fotos y compartiendo con todos sus fans en Snapchat. Otras caras conocidas que estuvieron en la exclusiva cena, fueron la cantante Toni Braxton, Paris Hilton y el propio Kanye West.



La sensación fue cuando Khloé Kardashian hizo su primera aparición desde que anunció su embarazo oficialmente -aunque ya hubiera sido captada por los paparazzi luciendo su pancita-.



Khloé Kardashian confirma su embarazo después de meses de especulaciones Univision 0 Compartir

Por último, parece que Rob Kardashian y Kim han limado asperezas ya que posaron juntos al pie del espectacular árbol de Navidad y los fans estarán muy intrigados por saber de qué hablaron, ya que había cámaras que grabaron dicho momento pero tendrán que esperar a la próxima temporada de 'Keeping Up With The Kardashians' para averiguarlo y ver más detalles de este evento tan concurrido.



