Capricornio – Sábado 5 de mayo del 2018: lograrás el resultado que esperas

Este sábado, que es tu día zodiacal en el horóscopo, capricorniano, te espera un tiempo pletórico de emociones intensas en el que ocurrirá lo inesperado, y feliz. Por supuesto, no todo sale siempre como lo planeamos y es posible que alguien falte a su palabra o te incumpla una sorpresa.

Amor

El amor viene acompañado de la fortuna y la prosperidad y es muy posible que estés en medio de una situación muy favorable en la que se combinen el romance y el dinero. No te sientas mal cuando unas el amor con el dinero, si ambos surgen de un sentimiento genuino no hay por qué avergonzarse.

Salud

Trabajo

Una visita inesperada en tu casa o una llamada telefónica inoportuna te puede retrasar y hacerte perder un vuelo de avión importante relacionado con tu empresa. No te distraigas a la hora de salir de viaje y ve directamente a tu gestión laboral. Recuerda que ahora tu regente Saturno está retrógrado y además Plutón en tu signo lo cual puede representar retrasos.

Dinero y fortuna

Biorritmo astral de hoy



Nivel de energía sexual este sábado: moderado.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: fijarte en los detalles y gestos de esas personas que están a tu lado y conoces poco observa bien pues quien no le presta atención a un niño que llora no es digno de tu amor.

Tendencia peligrosa de hoy en tu signo Capricornio: dejarte llevar por apariencias o permitir que “te ciegue la pasión” y no te permita ver la realidad.

¿Qué debo evitar?: las actitudes escapistas, ponerme de espaldas a los hechos.