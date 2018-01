Capricornio – Martes 9 de enero 2018: Buenas noticias económicas

Noticiero astrológico

Este martes la Luna está entrando en el signo de Escorpión, ya en la fase cuarto menguante. El planetoide Ceres continúa retrógrado en el signo de Leo.

Hay buenas nuevas sonando en la distancia y si estabas esperando alguna noticia de quien está lejos tu presente sentimental se ilumina de manera positiva, capricorniano. El reencuentro anhelado está hoy mucho más cercano a ti que en meses pasados. Deberás sopesar de manera inteligente las decisiones de índole económica que hoy realices puesto no todo parece ser como te lo están presentando. Este martes trata de ahondar en los intereses de quienes se están acercando a ti con sus negocios y si no te sientes seguro entonces asesórate con expertos.



Amor

Durante este ciclo de cumpleaños tus asuntos sentimentales prosperan y te sientes decidido y dispuesto, pero mucho cuidado porque ¡también suelen abundar las peleas y discusiones sin sentido! Evita confrontar a quienes tienen fama de ser conflictivos y enredadores, no tiene sentido en tu ciclo de cumpleaños que debe ser de felicidad y alegría.

Salud

Tu salud está bien auspiciada. Si mantienes un régimen correcto de alimentación, ejercicios y descanso no tendrás mayores complicaciones y disfrutarás un día lleno de vitalidad y energía. Si tienes muchos deseos de comer, hazlo moderadamente, recuerda que muchas veces, mientras menos comemos, más y mejor vivimos. No es la cantidad sino la calidad de lo que ingieres lo que importa.

Trabajo

Trata de mantenerte alerta a lo que está sucediendo a tu alrededor. Un amigo que ha estado fuera de contacto por algún tiempo está buscándote para iniciar contigo un trabajo que puede aumentar tus ingresos a partir de este mes que acaba de iniciarse y con excelentes perspectivas dentro de tu ciclo de cumpleaños capricorniano.

Dinero y fortuna

No te desalientes si las gestiones relacionadas con tu dinero y economía no marchan bien al principio porque todo tomará su paso adecuado en el momento preciso. Una persona interesada en tus capacidades y experiencia te dará la mano, no desestimes lo que surja.