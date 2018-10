Capricornio

Amor

Debes tener cuidado porque podrías estar poniendo tu interés en una persona que tiene compromiso, y esto te afectaría. No se trata de estar desconfiando de todos sino de ser realista sin perder tampoco esa frescura que caracteriza el amor.

Salud

Trabajo

No es el día adecuado para discutir con tus compañeros de trabajo, jefes, subalternos o socios en tu empresa. Tómalo todo con menos rigidez, y si te sientes enojado por algo, respira hondo y olvida. Así atraerás buenas vibraciones a tu lado.

Alégrate porque pronto recibes un dinero esperado y si tus asociaciones previas no fueron las mejores y ha mermado tu confianza en la gente, no tienes por qué pensar que siempre será igual. Aplica lo aprendido y no pierdas tu confianza en la vida.