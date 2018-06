'Bye, bye' al desfile en traje de baño del certamen de Miss America

El desfile de traje de baño quedó fuera del concurso Miss America . Ya las concursantes de la centenaria competencia de belleza no tendrán que pasearse por la pasarela en bikini . La presidenta de la junta de directores de la organización, Gretchen Carlson , realizó el anuncio este martes en el programa Good Morning America y recalcó que de ahora en adelante el certamen destacará el talento de las participantes.

Carlson, cuya demanda por acoso sexual contra el presidente de Fox News, Roger Ailes , contribuyó a que el ejecutivo saliera del cargo, explicó que la decisión responde a un proceso de introspección. Que la junta escuchó las opiniones de posibles concursantes, quienes expresaron que no querían modelar “ en tacones altos y trajes de baño”.

Anticipó también que el concurso que se celebra en Atlantic City, New Jersey, modificará el desfile en vestido formal . A partir de ese año, la organización invitará a las concursantes a usar un atuendo que exprese su estilo y en el cual se sientan cómodas y seguras, según ABC.

Carlson comunicó la decisión del certamen en el único programa matutino en la televisión angloparlante que no ha enfrentado bajas por reclamos de hostigamiento sexual. NBC despidió a Matt Lauer, el ancla de The Today Show, y CBS destituyó a Charlie Rose, el ancla de This Morning, ante una oleada de acusaciones en su contra por hostigamiento sexual y por crear ambientes de trabajo hostiles para las mujeres.