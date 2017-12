Insultos a las reinas de belleza le cuestan el trabajo a los directivos de Miss America

El problema estuvo en que el traductor no entendió la expresión "con pasión" y la confundió con la palabra "compasión": “With compassion I put my full self in every situation that I work at”. Es decir, su respuesta no tenía sentido, al decir: “Con compasión, entrego todo mi ser en cada escenario que piso”. Foto: Getty Images | Univision

0 Compartir