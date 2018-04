Atala Sarmiento niega que busque trabajo en Hoy y pide que se agradezca lo que ha callado

En entrevista con Yordi Rosado, en la radio emisora EXA, Sarmiento relató que lloró cuando la despidieron de TV Azteca, estación para la cual trabajó por casi 23 años, la mayor parte de ellos en el programa 'Ventaneando', desde el cual no negó que " a lo mejor hubo veces que me equivoqué y a lo mejor hubo algunos comentarios míos que pudieron incomodar a alguien o lastimarlos (...) a lo mejor hice algún tipo de comentario que no era muy apropiado y, si es así, me sabe muy mal, lo lamento muchísimo".